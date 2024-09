"On ne voyait que le bras et la tête" : des sinistrés témoignent après les intempéries dans les Hautes-Pyrénées :

Dans les Hautes-Pyrénées, deux jours après des inondations catastrophiques, les habitants sont encore sous le choc.

Pour rejoindre le hameau d'Héas (Hautes-Pyrénées), il faut laisser la voiture. La route n'est plus qu'un champ de cailloux, après les intempéries qui ont frappé le département. La rivière, qui a tout emporté samedi 7 septembre, n'a plus de lit. En pleine nuit, des éleveurs, aidés par des vacanciers dans un gîte, ont sauvé deux occupants pris au piège dans un camping-car. "On ne voyait que le bras et la tête", explique Daniel Labit.

Munis seulement des lampes torches, les éleveurs se sont encordés pour aller jusqu’à l'homme et tirer, puis aller chercher sa femme en amont. Sur le secteur de Gavarnie, 52 personnes ont dû être évacuées, dont 14 héliportées.

Plus d'eau courante ni d'électricité

Les inondations catastrophiques n'ont pas fait de victime, mais elles ont emporté plusieurs voitures et des ponts. Le village d'Héas n'a plus ni eau courante ni électricité. Un éleveur raconte devoir capter une source.

Quatre héliportages devaient encore avoir lieu lundi après-midi. Il va falloir également s'occuper des animaux, alors que des centaines de vaches et de moutons sont en transhumance. Les éleveurs se demandent comment ils pourront les faire redescendre.