Méga-bassine : un nouveau chantier dans les Deux-Sèvres

C. Plaisant

Dans les Deux-Sèvres, à Priaires, les travaux d’une troisième bassine ont débuté. Elle est destinée à l’irrigation agricole. Mais la contestation gronde.

A Priaires, dans les Deux-Sèvres, les barrières viennent d’être posées, les bulldozers sont arrivés. Les travaux viennent de débuter pour la création d’une nouvelle bassine : 160 000 mètres cubes d’eau vont être stockés. Neuf agriculteurs vont pouvoir bénéficier de cette réserve. "Si demain on a la possibilité d’irriguer plus de surface, on pourrait aller chercher de l’autonomie alimentaire pour de l’irrigation de luzerne, de sorgho", confie Alix Bouchery, agriculteur à Priaires.

Une mise en service prévue au printemps 2024

La bassine de Priaires est quatre fois plus petite que celle de Sainte-Soline. Pourtant, les militants écologistes, opposés à cette nouvelle bassine, sont déterminés à stopper le chantier et parlent même d’un nouveau Sainte-Soline. "Il est hors de question qu’on laisse faire le projet de Priaires sans bouger", indique Julien Le Guet, porte-parole du collectif "Bassines non merci". La mise en service de la bassine de Priaires est prévue au printemps 2024.