Mégabassine de Sainte-Soline : la préfecture prolonge ses arrêtés interdisant les manifestations et les attroupements

Les manifestations sont toujours contenues à Sainte-Soline. La préfecture des Deux-Sèvres a annoncé lundi 31 octobre prolonger ses arrêtés interdisant notamment les attroupements à Sainte-Soline et dans plusieurs communes alentour. L'interdiction court jusqu'au mercredi 2 novembre à 7 heures.

"Après les violentes exactions commises ce week-end, et pour éviter tout trouble à l'ordre public", la préfecture a également décidé de prolonger les interdictions de circulation d'engins agricoles isolés ou en cortège (hors riverains).

Sont aussi concernés la vente, le transport et l'utilisation d'artifices, la vente et le transport de carburants, d'acides, de tous produits inflammables, ainsi que le port et le transport d'armes. Ces interdictions s'appliquent aux communes de Sainte-Soline, Lezay, Vançais, Rom, Vanzay, Messé, Caunay, Pers, Clussais-la-Pommeraie et Saint-Coutant.

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Sainte-Soline pendant le week-end pour s'opposer à la construction de réserves d'eau géantes. De violents heurts ont éclaté, blessant une soixantaine de gendarmes et une trentaine de manifestants. "Plus de 1 000 gendarmes" vont rester sur le site pour "qu'aucune ZAD ne s'installe", a prévenu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dimanche.