Manifestation anti-bassines : plus d'un millier de gendarmes vont rester à Sainte-Soline pour "qu'aucune ZAD ne s'installe", annonce Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur a accusé certains des manifestants réunis sur ce site des Deux-Sèvres, samedi et dimanche, d'actes d'"écoterrorisme".

Le face-à-face entre les opposants à un projet de bassines agricoles et les forces de l'ordre pourrait se poursuivre à Sainte-Soline (Deux-Sèvres). "Plus d'un millier de gendarmes resteront le temps que nous nous assurions qu'aucune ZAD [Zone à défendre] ne se construise", a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dimanche 30 octobre, affirmant agir "à la demande du président de la République". Il s'exprime à l'issue de deux jours de manifestations, qui ont donné lieu à des affrontements et des dégradations en marge du chantier d'une de ces retenues d'eau. Des actes qualifiés d'"écoterroristes" par Gérald Darmanin.