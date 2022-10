Deux-Sèvres : la manifestation contre les méga-bassines de Sainte-Soline prend un virage politique

Dimanche 30 octobre, des militants ont détruit une canalisation à Sainte-Soline (Deux-Sèvres). La mobilisation contre les méga-bassines s'est poursuivie toute la journée. Elle pourrait s'ancrer dans le temps, puisque des barricades et des tours ont été montées à proximité de la future réserve d'eau. "De ces tours, nous allons pouvoir surveiller les allers et venues des forces de gendarmerie, et effectivement pouvoir surveiller le retour potentiel des pelleteuses, si le gouvernement n'a pas encore compris notre message", confie un militant.

Des élus molestés

La préfecture, elle, souhaite que le chantier reprenne dans les plus brefs délais. "Nous ne permettrons pas que ce chantier, légal, soit stoppe par des opposants", a déclaré Emmanuelle Dudée, la préfète des Deux-Sèvres. Samedi 29, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. 61 gendarmes auraient été blessés, ainsi que 50 militants. Des élus disent avoir été molestés. “Quand je me suis avancée vers les forces de l’ordre avec un autre député France Insoumise, qui avait aussi son écharpe, on a été directement repoussés et on a pris des coups de matraque dans les genoux”, témoigne Lisa Belluco, députée Europe Écologie-Les Verts de la Vienne.

Le dossier des bassines a pris une tournure politique, avec d'un côté les élus écologistes qui approuvent la manifestation interdite, et de l'autre le gouvernement, qui a haussé le ton. Gérald Darmanin a signalé "une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche" repérées dans la manifestation.