Grandes marées : le Mont-Saint-Michel cerné par les eaux

Jeudi 19 septembre, le Mont-Saint-Michel redevient une île le temps d'une marée. Pour l'occasion, de nombreux touristes et curieux ont fait le déplacement.

Au lever du soleil, le Mont-Saint-Michel (Manche) est cerné par les eaux. Majestueux, il se transforme en forteresse quasi imprenable. L'alignement de la lune, du soleil et de la Terre a provoqué l'une des grandes marées de l'année. Les plus petits sont ravis de braver la mer. Un couple de touristes étrangers a choisi d'y passer sa lune de miel. Ils ont spécifiquement attendu le coefficient de 113, jeudi 19 septembre. "C'est beaucoup plus mystérieux que ce que nous pensions", se réjouissent-ils.

Un phénomène qui a lieu quelques fois par an

Pour certains, vivre sur cet îlot rocheux l'une des plus grandes marées d'Europe est un rêve depuis des années. "C'est fabuleux de se retrouver avec la nature", s'émerveille une touriste. Nature et astres se mettent d'accord quelques fois par an. Le dernier épisode le plus spectaculaire date du mois de mars. Il reste jusqu'au vendredi 20 septembre pour en profiter avant que le Mont-Saint-Michel ne se retrouve à nouveau les pieds sur terre.