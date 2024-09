Liban : après de nouvelles explosions, la population s'angoisse

Après des explosions simultanées de bipeurs, le Hezbollah libanais a été touché entre mercredi 18 septembre et jeudi 19 septembre par des explosions de talkies-walkies.

Le Hezbollah a été victime d'une attaque de grande ampleur sur ses moyens de transmission et de communication. Des bipeurs et des talkies-walkies piégés ont subi une explosion qui a touché des milliers de membres de la milice libanaise. Quand le bruit d'une seconde vague d'explosion s'est répandu à travers le Liban, l'inquiétude et la méfiance ont gagné la population.

Israël accusé

Le mode opératoire inédit par son ampleur terrifie les Libanais : des milliers d'explosions simultanées et meurtrières, des mains arrachées, des visages défigurés. Les services secrets israéliens auraient infiltré en profondeur la logistique d'approvisionnement du Hezbollah et fait poser quelques grammes d'explosifs sur chaque appareil. Les Libanais accusent Israël d'être à l'origine de ces attaques sophistiquées, mais l'État hébreu garde le silence et n'a fait aucun commentaire sur le sujet.