Patrimoine : la piste des 24 Heures du Mans sacrée monument préféré des Français

Mercredi 18 septembre sur France 3, les Français ont élu le mythique circuit des 24 Heures du Mans comme leur monument préféré. Créé en 1923, il accueille la plus célèbre des courses d'endurance.

Une paisible départementale, de longues lignes droites sagement limitées à 80 km/h, se transforment un week-end par an depuis près d'un siècle en circuit : les 24 Heures du Mans. Au Mans (Sarthe), cette distinction est une surprise. "C'est une merveilleuse nouvelle", se réjouit un habitant. Pour Bruno Vandestick, le speaker qui anime la course depuis 25 ans, le titre est bien mérité. "C'est une course qui sert à continuer de faire avancer la voiture dans le sens du développement. C'est cela que le public a aussi reconnu", avance-t-il.

Une reconnaissance bienvenue

Aux portes du circuit, au bar terrasse de Jeannine Belnou, toutes les nationalités se croisent, et pas seulement les jours de course. "Nous ne pouvons être que fiers de ça. On est connu dans le monde entier", estime Jeannine Belnou. Avec 320 000 spectateurs, les 24 Heures se disputent régulièrement à guichets fermés. Ce titre de monument préféré attribué à la piste pourrait aussi inciter à découvrir la cité médiévale.