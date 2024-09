Le circuit des 24 Heures du Mans élu Monument préféré des Français : "Belle surprise et surtout beaucoup de fierté", se réjouit l'Automobile club de l'Ouest

"On était content d'être en lice pour la finale, on avait quand même en face de nous d'autres très beaux monuments, c'est une surprise", s'enthousiasme Pierre Fillon, le président de l'ACO, jeudi sur France Bleu Maine.

Le circuit des 24 Heures du Mans élu "Monument préféré des Français 2024", c'est une "belle surprise et surtout beaucoup de fierté pour toutes les équipes de l'ACO, les bénévoles qui travaillent sur le circuit. Preuve que notre course est vraiment ancrée dans le patrimoine culturel français", se réjouit Pierre Fillon, le président de l'Automobile club de l'Ouest, invité jeudi 19 septembre de France Bleu Maine.

"Cette course c'est avant tout une aventure humaine, poursuit-il. La voiture est une machine mais derrière il y a ces équipes qui dépassent leurs limites et qui font la beauté de cette course, qui reste la plus grande course d'endurance au monde."

Pierre Fillon ne s'attendait pas à la victoire : "On était contents d'être en lice pour la finale, on avait quand même en face de nous d'autres très beaux monuments, c'est une surprise", confie-t-il. Mais selon lui, "finalement elle est assez méritée, on a eu un million de visiteurs en 2023, on organise aujourd'hui la plus belle course d'endurance au monde, celle que tout le monde veut gagner, nos spectateurs adorent cette course donc je pense que ça se justifie".

Décor phare de plusieurs films

Les 24 Heures du Mans ont fêté leur centenaire en 2023. La course est organisée par l'Automobile club de l'Ouest et le circuit accueille chaque année les plus grandes écuries et des centaines de milliers de spectateurs, rappelle France Bleu Maine. Long de 13,626 km, il inclut le circuit Bugatti et des routes départementales utilisées toute l'année par les automobilistes.

Plusieurs grands noms du cinéma ont participé aux 24 Heures du Mans, notamment Paul Newman, Jean-Louis Trintignant, Patrick Dempsey ou encore Michael Fassbender. Le circuit a même été le décor de plusieurs films, notamment Le Mans avec Steve McQueen, sorti en 1971, ou plus récemment Le Mans 66, en 2019, avec Christian Bale et Matt Damon. L'an dernier, Claude Lelouch y a tourné certaines scènes de son 51e film, Finalement, dont la sortie est prévue le 13 novembre prochain. "C'est 100 ans de duels, de grandes marques de légendes, de pilotes de légendes", comme "Ford/Ferrari, Matra, les drames, les belles histoires, l'accident de 1955 qui a marqué du sport automobile et qui a amené tous les progrès de sécurité qui sont aujourd'hui sur nos circuits", rappelle Pierre Fillon.

Le musée va doubler de surface

Les 24h du Mans, c'est aussi 100 ans d'innovations. "Beaucoup d'innovations sur nos voitures aujourd'hui ont été soit inventées soit développées au Mans, détaille Pierre Fillon. On a été les premiers à avoir l'hybride, on va développer l'hydrogène, on va aller vers une course zéro émission…" Surtout, ce qui marque les gens selon lui, c'est que "ces 24 Heures restent une grande fête populaire. On y vient en famille, entre amis, vivre une expérience absolument unique".

Le président de l'ACO espère que ce titre "va attirer des visiteurs, pas seulement sur des courses mais sur nos événements, le musée, c'est important que ce circuit des 24 Heures soit inscrit au patrimoine culturel français", estime-t-il. Le musée va d'ailleurs doubler de surface "dans les semaines qui viennent", pour en faire "un des plus grands musées du sport automobile mondial". Le bâtiment des stands qui date de 1990 va également être réhabilité.