Consommation : les chips aromatisées, un indispensable de l'apéritif

C'est une nouvelle habitude des Français qui prend de l'ampleur : le boom des chips à l'apéritif. Les ventes ont explosé depuis quelques années, ce qui profite à un fabricant breton, spécialisé dans les chips aromatisées.

La chips s'est imposée sur le marché du snacking. Au poulet rôti, au fromage frais ou au barbecue, c'est un produit phare de nos apéros. Les Françaises sont les championnes. Un leader joue justement la carte du terroir avec ses arômes : fromage du Jura, poulet braisé, piment d'Espelette et même tartiflette. Les produits sont plus chers : 2,30 euros le paquet de 125 g, contre 1,50 euro pour le premier prix. Mais les clients sont prêts à dépenser plus.

Une innovation qui rapporte

Cette marque bretonne innove chaque année avec six nouveaux produits. L'entreprise a plus que doublé son chiffre d'affaires en cinq ans. Ces tranches de pomme de terre nous font saliver et les confinements ont accéléré la tendance. Le dîner est aujourd'hui grignoté par l'apéro dînatoire. Attention à déguster avec modération ces produits parfois trop gras.