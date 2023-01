Syrie : la France rapatrie 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers jihadistes

Pour la troisième fois en six mois, la France a rapatrié des femmes et des enfants de combattants jihadistes qui étaient détenus en Syrie.

L'opération s'est tenue sous haute sécurité, et en toute discrétion, dans un camp de prisonniers jihadistes, au nord-est de la Syrie. Au total, 32 enfants et 15 femmes de combattants ont été rapatriés vers la France. Tous sont arrivés à l'aéroport de Villacoublay, dans les Yvelines, mardi 24 janvier. Parmi les revenantes, sept font l'objet d'un mandat d'arrêt et doivent être présentées à un juge d'instruction. Huit femmes ont également été placées en garde à vue.

Certains enfants hospitalisés

Cette opération est la troisième depuis six mois. Jusqu'alors, la France refusait de rapatrier les mères jihadistes. Seuls les enfants l'étaient au cas par cas. Mais l'exécutif a changé d'avis en juillet dernier : 35 mineurs et 16 femmes ont été rapatriés vers l'Hexagone. Un changement de stratégie alors que la France a été condamnée à plusieurs reprises par l'ONU ou la Cour européenne des droits de l'homme pour son manque d'action. Selon le parquet anti-terroriste, les enfants ont été placés dans des structures d'accueil, et certains ont dû être hospitalisés.