Guerre en Ukraine : en immersion avec les soldats ukrainiens sur la ligne de front

Une équipe de France Télévision s'est rendue au plus près d'une unité de l'armée ukrainienne dans une tranchée, à Krasnohorivka, dans l'est du pays.

Depuis plusieurs semaines, la ligne de front n'a pas bougé dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Une partie de la zone est à découvert. Les soldats ukrainiens doivent courir vite pour rejoindre une autre tranchée. Ils doivent également viser juste, car leurs stocks de munitions sont réduits. "Contre nous, les Russes disposent de mitrailleuses lourdes et de fusils anti-char, mais ils visent mal (...) Nous, on riposte comme on peut", confie un soldat d'élite ukrainien, âgé de 26 ans.

Les soldats ukrainiens attendent des chars

Malgré un nombre supérieur en armes et en hommes, les Russes n'ont encore jamais réussi à atteindre la ligne défendue par les Ukrainiens. Ces derniers luttent contre leur ennemi depuis presque un an. Leur moral semble bon, mais combien de temps vont-ils encore pouvoir tenir sans renfort ? Pour changer le cours de la guerre, les soldats ukrainiens attendent des livraisons de chars le plus rapidement possible.