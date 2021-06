Dans le Tarn, une marque de vêtements à messages pour sensibiliser sur l'autisme

Dans le Tarn, Stéphanie Madaule est la créatrice de "Mademoiselle Autiste", une marque de vêtements engagée. Elle vise à donner plus de visibilité aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique et susciter la bienveillance au quotidien. La totalité des bénéfices est reversée à des associations. #IlsOntLaSolution

"Sensibiliser un large public" sur les troubles du spectre autistique (TSA) avec des "messages simples". C’est le pari de la Tarnaise Stéphanie Madaule, à l'initiative de la marque de vêtements "Mademoiselle Autiste". La créatrice est elle-même atteinte d'une forme d'autisme, le trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Elle a imaginé des t-shirts et sweats à messages pour afficher ses différences, susciter la bienveillance au quotidien et permettre à "ces handicaps invisibles d’être visibles".

Sa boutique, lancée en mai, compte déjà 25 produits à destination des femmes, des hommes et des enfants. Des vêtements pour clamer haut et fort, comme "Mademoiselle Autiste voit le monde différemment", "TDAH, c’est pas un gros mot". Ou encore pour égrener des conseils autour de soi, comme "Chut, s’il te plaît, parle moins fort". "Le but c’est d’aider, d’accompagner, explique Stéphanie Madaule. De donner une visibilité sur ce monde du trouble du spectre autistique dans n’importe quelle forme que ce soit. Il mérite cette mise en avant. Car on ne peut plus rester isolés dans notre coin".

Les bénéfices reversés à des associations

Ces t-shirts peuvent permettre de mieux communiquer dans des situations compliquées, comme dans les aéroports, un lieu "anxiogène" pour Stéphanie Madaule. "Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mouvement, beaucoup de lumière, témoigne la créatrice de la marque. Je pars toujours avec des boules Quies et mon t-shirt. Quand cela ne va pas, je perds un peu le flux de paroles, je commence à pleurer. Mon t-shirt amène de la bienveillance et de la compréhension."

Les vêtements sont fabriqués en France, en collaboration avec la marque BBR Créations, et tous les bénéfices sont reversés à des associations qui accompagnent les personnes atteintes de troubles du spectre autistique. "Chaque année, un organisme différent bénéficiera de l’argent obtenu", a précisé Stéphanie Madaule à la Dépêche du Midi. Cette année, l'association Un ballon pour tous, qui souhaite favoriser l’inclusion d’enfants atteints de TSA en société, a été choisie.