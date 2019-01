EN IMAGES. Explosion d'un immeuble à Paris : photos et vidéos montrent une scène de désolation dans le 9e arrondissement

Le bilan humain est encore inconnu. Une violente explosion a détruit une boulangerie dans le 9e arrondissement de Paris, samedi 12 janvier, a annoncé la préfecture de police. La détonation, très puissante, a été entendue à 9 heures dans la rue de Trévise, située tout près des Grands boulevards. La préfecture évoque de "nombreux blessés", et demande aux habitants d'éviter le secteur et de laisser le passage aux véhicules de secours.

>> Explosion d'un immeuble à Paris : suivez la situation dans notre direct

"J'étais à quelques mètres de la rue de Trévise quand j'ai entendu un énorme bruit d'explosion, raconte à franceinfo la journaliste indépendante Emily Molli, présente sur les lieux. J'ai couru pour voir ce qu'il s'était passé. Il y avait de la fumée et du verre partout. J'entendais des gens crier, il y a de nombreux blessés : beaucoup de gens étaient attablés dans la rue pour le petit déjeuner. Des gens étaient encore dans l'immeuble qui a explosé."

Sur les réseaux sociaux, de nombreux témoins ont publié des photos et vidéos, montrant des scènes de désolation.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA