DIRECT. Explosion d'un immeuble à Paris : au moins 20 blessés, dont deux en urgence absolue

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PARIS

: "L'explosion est très spectaculaire, les gens étaient dans la rue au moment de l'explosion, le bilan sera lourd. (...) On a ouvert un centre d'accueil, on a proposé des solutions d'accompagnement", indique Christophe Castaner depuis le ministère de l'Intérieur.

: Selon plusieurs sources, les pompiers se trouvaient déjà rue de Trévise pour tenter d'éteindre un incendie lorsque l'explosion, a priori causée par une fuite de gaz, a eu lieu. Deux pompiers sont très grièvement blessés.

: Si vous venez d'arriver dans ce direct, voici tout ce qu'il faut savoir sur la violente explosion qui s'est produite, rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris. Je rappelle que le premier bilan fait état de 20 blessés dont deux en urgence absolue.







(THOMAS SAMSON / AFP)



: "Les premières constatations font apparaître que c'est une explosion d'origine manifestement accidentelle", a expliqué le ministre de l'Intérieur, parlant d'un bilan humain "lourd et grave". Christophe Castaner a également assuré qu'il n'y avait "pas de risque de sur-accident".

: Selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, plus de 200 pompiers et une centaine de policiers sont sur les lieux de l'explosion.

: "J'étais dans ma cuisine un peu avant 9h, et là j'entends l'explosion. C'était comme si l'immeuble s'effondrait, c'était très impressionnant. On a regardé à la fenêtre du côté de la rue de Trévise : toutes les vitrines des commerçants en face de la boulangerie sont explosées. Les fenêtres du voisinage aussi ont été soufflées. Les blessés sont rapatriés à l'hôtel Mercure pour faire les soins d'urgence. Tout est englouti par la fumée et les poussières. On a l'impression d'un état de guerre", raconte à franceinfo Jim, qui habite le quartier de l'explosion.

: Le Premier ministre, Edouard Philippe et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sont sur les lieux du sinistre, selon nos informations. La maire de Paris, Anne Hidalgo, est également présente.

: "L'explosion m'a réveillé : l'immeuble a tremblé, c'était vraiment très impressionnant. Sous le choc de l'explosion, quatre vitres de mon voisin ont cassé. Toutes les fenêtres du hall aussi sont cassées. Il y a un hélicoptère qui circule au-dessus de la rue, les pompiers sont sur place avec une base de commandement médical près de l'hôtel Mercure. On n'a pas de consignes d'évacuation".



Romain, qui habite rue de Trévise, raconte à franceinfo l'explosion survenue dans une boulangerie.

: Selon une source policière à France 3, les pompiers n'arrivent pas à contenir l'incendie. Un hélicoptère est, par ailleurs, engagé pour le transport des victimes.

: Voici les premières images vidéo de l'explosion qui s'est produite ce matin dans une boulangerie de la rue de Trévise, à Paris.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span> (JOHANNE VAN HOVE / FRANCE TELEVISIONS)

: "J'habite à 100 mètres et j'ai entendu l'explosion : j'ai cru qu'il y avait un tremblement de terre. C'était incroyable : les vitrines de la boulangerie sont littéralement soufflées. Y a du verre par terre, les magasins sont à nu. Tout le quartier est bouclé par les pompiers et la police jusqu’aux Grand Boulevards : ça comprend aussi la rue Richer juste à côté et la rue du Faubourg Montmartre."



Laure Narlian, notre journaliste sur place, livre son témoignage sur l'explosion.

: Selon une source policière à France 3, l'explosion dans une boulangerie à Paris a fait 20 blessés d'après un premier bilan. Dans le détail, 2 personnes sont en urgence absolue, 7 sont des blessés graves et 11 des blessés légers.

: Bonjour @anonyme, selon la préfecture de police, la piste d'une fuite de gaz est privilégiée pour le moment pour expliquer le sinistre.

: Piste accidentelle privilégiée ?

: Notre journaliste, Laure Narlian, est sur place. Elle explique sur Twitter que les vitrines des magasins ont été soufflées après l'explosion intervenue dans une boulangerie, rue de Trévise.

: "On est à deux minutes à pied de la boulangerie à peu près. On a entendu l'explosion : je suis sortie pour voir ce qu'il s'est passé, il y avait du feu et beaucoup de fumée devant la boulangerie. La police est arrivée dans les deux minutes. On reste à l'intérieur de l'hôtel pour l'instant".



Contactée par franceinfo, Francesca, qui s'occupe de l'accueil de l'hôtel Pax Opéra, rue de Trévise, revient sur l'explosion qui a touché une boulangerie.

: Une journaliste de franceinfo, Laure Narlian, est sur place. Elle indique que les pompiers "s'activent" alors que cette explosion a causé de "nombreux blessés", selon la préfecture de Police.

: Paris explosion dans ma rue





: Dans les commentaires, un internaute nous partage une photo de l'explosion prise depuis son immeuble.

: Un incendie s'est d'abord déclenché dans la boulangerie avant d'être suivi par une forte explosion, a précisé la préfecture de police. La piste d'une fuite de gaz est privilégiée pour l'instant pour expliquer le sinistre.

: "J'étais à quelques mètres de la rue de Trévise quand j'ai entendu un énorme bruit d'explosion. J'ai couru pour voir ce qu'il s'était passé. Il y avait de la fumée et du verre partout. J'entendais des gens crier, il y a de nombreux blessés : beaucoup de gens étaient attablés dans la rue pour le petit déjeuner. Des gens étaient encore dans l'immeuble qui a explosé".



Contactée par franceinfo, la journaliste Emily Molli était sur place au moment de l'explosion.

: Selon la préfecture de police, cette explosion dans une boulangerie du 9e arrondissement de Paris a fait de "nombreux blessés".

: La préfecture de police demande sur Twitter d'"éviter le secteur" de l'explosion et de "laisser le passage aux véhicules de secours".

: Le journaliste Matthieu Croissandeau partage cette nouvelle photo de l'explosion qui s'est produite ce matin dans une boulangerie, rue de Trévise à Paris.

: La préfecture de police confirme à franceinfo l'explosion dans une boulangerie à 9 heures ce matin, rue de Trévise dans le 9e arrondissement de Paris. On ne sait pas encore s'il y a des victimes.

: Un journaliste partage sur Twitter des images de l'explosion qui s'est produite ce matin dans le 9e arrondissement de Paris à l'angle de la rue de Montyon et de la rue de Trévise. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est près des Grands Boulevards et tout près du musée Grévin.

: explosion de voiture rue de trévise ?

: Une très forte explosion entendue dans Paris 10/11ème ?