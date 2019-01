Ce que l'on sait de l'explosion qui a dévasté un immeuble à Paris

Au moins 20 personnes ont été blessées dans un sinistre consécutif à une fuite de gaz, rue de Trévise. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont sur place.

Au moins 20 personnes ont été blessées dans une violente explosion qui a secoué la rue de Trévise, située dans le 9e arrondissement de Paris. Des équipes de secours quadrillent le secteur et un hélicoptère survole la zone afin de prendre en charge les victimes. La préfecture de police de Paris a demandé aux habitants et aux usagers d'éviter le secteur. Le Premier ministre, Edouard Philippe, et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, se sont rendus sur place.

Que sait-on des victimes ?

Au moins 20 personnes ont été blessées. Deux victimes sont en urgence absolue, deux sont dans un état grave et 11 autres sont légèrement blessées, selon une source policière à France 3. "Il y a eu un 'boum' assourdissant", relate un homme de passage dans un hôtel voisin et touché par des coupures au visage, selon un témoignage recueilli par une journaliste de France Télévisions. "Nous avons l'information qu'il y a encore des personnes sur site, a déclaré Christophe Castaner. Le bilan humain, il est lourd, il est grave." Une cellule d'accueil a été mise en place par la Ville de Paris et un périmètre de sécurité a été établi sur le secteur de l'explosion.

Quels sont les dégâts dans le quartier ?

Des vitrines des magasins alentour ont été soufflées, a constaté une journaliste de franceinfo sur place. "J'ai cru qu'il y avait un tremblement de terre, raconte une journaliste de franceinfo qui vit dans le secteur. C'était incroyable : les vitrines de la boulangerie sont littéralement soufflées. Il y a du verre par terre, les magasins sont à nu. Tout le quartier est bouclé par les pompiers et la police jusqu’aux Grand Boulevards : ça comprend aussi la rue Richer juste à côté et la rue du Faubourg-Montmartre."

Quelle est l'origine du sinistre ?

Pour le moment, la piste de l'accident est privilégiée. "Nos pompiers étaient en train d'intervenir sur un incendie", explique Christophe Castaner, qui évoque "une explosion certainement liée à une fuite de gaz". Cette explosion est "d'origine manifestement accidentelle", selon les premières constatations. Près de 200 pompiers et une centaine de policiers sont mobilisés.