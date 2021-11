En Côte-d'Or, chasseurs et promeneurs tentent d'apaiser les relations pour cohabiter

Annie et Agnès se promènent comme souvent, au Mont Afrique, près de Dijon et comme d'habitude, elles prennent leur précaution. "Je m'habille en conséquence, je suis habillée en orange. On me voit de loin", explique Agnès. Et à chaque fois, ça se passe bien avec les chasseurs. "On a déjà rencontré des chasseurs les années passées et il n'y a eu aucun souci', souligne Annie.

Samedi 30 octobre, un automobiliste a été grièvement blessé par balle par un chasseur en Ille-et-Vilaine. L'homme de 67 ans est décédé, a appris franceinfo jeudi 4 novembre, auprès du parquet de Rennes. Un fait divers qui relance la question de la sécurité des riverains. Cinq maires ont proposé cette semaine de fixer des journées ou des demi-journées sans chasse. Des propositions qui ne sont pas écartées par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili qui a déclaré que "tout peut être fait". En Côte-d'Or, où franceinfo s'est rendu, on tente d'apaiser les relations entre promeneurs et chasseurs. En 2020, la Fédération des chasseurs et celle des randonneurs ont signé, au niveau régional, une charte pour "Vivre la nature ensemble".

Une appli pour localiser les zones de chasse

Pour éviter les accidents, Annie et Agnès consultent l'application "Chasse Info". Lancée en septembre dernier par la Fédération des chasseurs du département, elle permet de localiser les zones chassables, selon les jours de la semaine. C'est-à-dire les endroits où il pourrait éventuellement y avoir des chasseurs. L'initiative est plutôt saluée, sur le principe, par le comité de Randonnée pédestre de Côte-d'Or, même si sa présidente, Corinne Detouillon y voit quand même des limites. "Un comité d'entreprise nous a mandaté pour organiser une randonnée avec des salariés et lorsque je regarde l'application, tout est signalé comme étant chassable. Même si l'application est là, ça reste quand même difficile parfois de trouver un lieu sans chasse sur le terrain", rapporte-t-elle.

Pour elle, il faut que les chasseurs soient surtout plus vigilants. Et pour ça, la réforme de la chasse, votée en 2019, prévoit des formations. "Ça veut dire qu'un chasseur qui a son permis depuis 20-30 ans, devra obligatoirement passer cette formation, insiste Pascal Sécula, le président de la Fédération des chasseurs de Côte-d'Or, pour réapprendre ou confirmer son savoir les notions élémentaires de sécurité."

"Quand vous voyez quelqu'un armé avec un chien, c'est toujours impressionnant. C'est une crainte en tant que promeneur." Bernard Perrette, membre du collectif Chevigny environnement à franceinfo

Des formations qui vont quand même avoir du mal à rassurer certains riverains. Comme à Chevigny-Saint-Sauveur, près de Dijon également. "Il y a toujours un rapport de forces avec les chasseurs", estime Bernard Perrette, membre du collectif Chevigny environnement.

Il va de toute façon falloir que tous cohabitent au moins jusqu'au 28 février prochain, date de la fermeture de la chasse en Côte-d'Or.