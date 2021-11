Vidéo Chasse : "Depuis le début de l'année, huit permis ont été suspendus" pour non-respect des règles, indique Barbara Pompili

La ministre de la Transition écologique est revenue sur franceinfo sur les accidents en lien avec la chasse qui relancent le débat sur sa possible interdiction ou non le week-end et pendant les vacances scolaires.

"Tout peut être fait", a déclaré la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, mercredi 3 novembre sur franceinfo, en réponse à la proposition de cinq maires d'Ille-et-Vilaine de fixer des journées ou demi-journées sans chasse, après un grave accident de chasse samedi dernier à Laillé, dans leur département. Un automobiliste a été grièvement blessé par balle par un chasseur qui a été mis "en examen du chef de blessures involontaires". "Pour information, depuis le début de l'année, on a huit permis de chasse qui ont été suspendus parce que des personnes ne respectaient pas les règles", a affirmé la ministre.

"Des fédérations ont déjà pris un certain nombre de mesures, notamment de concertation avec les autres usagers de la nature, pour trouver des solutions" pour assurer la sécurité de tous, a poursuivi Barbara Pompili, qui "pense qu'il faut regarder territoire par territoire". "Après, s'il faut un encadrement au niveau national... Moi, je n'ai pas peur du débat politique", a-t-elle assuré, avant de plaider pour "que le débat s'engage, et qu'on puisse voir jusqu'où on peut aller."

Faut-il interdire la chasse le week-end, comme le propose le candidat écologiste Yannick Jadot ? "C'est une idée qui, à un moment, se pose et sur laquelle on doit avoir un débat", a répondu la ministre. Plutôt que de prendre position, elle a préféré insister sur son "rôle, en tant que ministre en charge de la chasse, de faire en sorte que la chasse respecte un certain nombre de règles qui sont d'abord des règles de préservation de la biodiversité."

"Aujourd'hui, la chasse est utile pour faire des battues, notamment quand on a trop de sangliers." Barbara Pompili à franceinfo

Cette proposition de Yannick Jadot n'est toutefois pas "une idée nouvelle", a taclé Barbara Pompili, membre des Verts puis d'Europe Écologie-Les Verts de 2000 à 2015. Selon elle, c'est "une idée qui est portée par les écologistes depuis au moins une vingtaine d'années, si ce n'est plus."

"Essayons de faire en sorte qu'elle [la chasse] soit régulée le mieux possible et surtout, qu'on réinstaure le dialogue entre tout le monde", a-t-elle plaidé, tout en observant que "les oppositions entre les uns et les autres ne permettent pas d'avancer."