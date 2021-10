Accident de chasse : un automobiliste grièvement blessé par balles près de Rennes

Selon le parquet, le "pronostic vital est engagé pour la victime". Le passager, choqué mais indemne, est parvenu à maitriser le véhicule et à le garer sur le bas-côté, avant de prévenir les secours.

Nouvel accident de chasse. Un automobiliste a été grièvement blessé par balle samedi alors qu'il circulait sur la quatre-voies entre Rennes et Nantes, et un chasseur a été placé en garde à vue, annonce dimanche 31 octobre le parquet. L'automobiliste, âgé de 67 ans, roulait entre Orgères et Laillé (Ille-et-Vilaine) lorsqu'il a été grièvement blessé par un tir d'arme à feu, a précisé le procureur adjoint Jean-Marie Blin, confirmant une information révélée par Ouest-France.

"Le coup de feu aurait été tiré par un chasseur, a-t-il indiqué dans un communiqué reçu dimanche matin. Le pronostic vital est engagé pour la victime". Une enquête pour blessures involontaires a été ouverte et un chasseur a été placé en garde à vue samedi, précise le parquet. Selon le quotidien Ouest-France, le passager, choqué mais indemne, est parvenu à maitriser le véhicule et à le garer sur le bas-côté avant de prévenir les secours. Le conducteur, originaire du Maine-et-Loire, a été hospitalisé dans un état critique au CHU de Rennes, assure le journal.