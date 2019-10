"C'est une monumentale connerie" : pour un voisin de la maison perquisitionnée à Limay, l'homme arrêté en Écosse n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès

Une perquisition a eu lieu vendredi soir à Limay, au domicile indiqué sur le passeport de l'homme arrêté en Écosse. Dans le quartier c'est la stupéfaction. Pour un couple voisin, il n'y a aucun doute, cet homme ne peut pas être Xavier Dupont de Ligonnès.

"C'est une monumentale connerie, les Écossais se sont plantés royalement", et n'ont pas arrêté Xavier Dupont de Ligonnès, assure au micro de franceinfo Jacques, qui habite Limay (Yvelines) où s’est déroulée une perquisition dans la soirée du vendredi 11 octobre au domicile de Guy Joao, nom indiqué sur le passeport de l'homme arrêté à Glasgow, en Écosse. "Même avec de la chirurgie esthétique, ce n'est pas possible", assène Jacques, qui affirme connaître son voisin "depuis 30 ans".

Pour lui, cette histoire est à dormir debout : "On a été à son mariage en Écosse. Avant-hier soir, on mangeait ensemble", poursuit Jacques qui décrit son ami, Guy, comme un retraité discret. "On a acheté ici en 1989, donc depuis 1989 on le connaît. Quand on a acheté la maison, il travaillait de nuit chez Renault", affirme-t-il. "Il ne pouvait pas être à Nantes, pour nous il a toujours habité là, on l'a toujours vu là", renchérit sa compagne.

"Il vit en Écosse avec son épouse et revient régulièrement en France"

Jacques affirme que son ami Guy a pris l'avion vendredi matin direction l'Écosse, pour retrouver sa femme : "Il vit là-bas avec son épouse et régulièrement, il revient en France. Il est parti hier matin, c’est son copain qui l’a emmené. Et terminé." Le couple a pu joindre la femme de Guy, qui l'attendait à l'aéroport de Glasgow. "Elle est effarée", poursuit Jacques qui lui-même avoue être "resté sur le cul". Le couple a même tenté de convaincre les enquêteurs qui perquisitionnaient dans la maison voisine qu'ils se trompaient de cible.

Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en avril 2011 à Nantes et est activement recherché depuis. Un homme a été arrêté vendredi 11 octobre à l'aéroport de Glasgow, en Écosse. Il a été identifié par son empreinte digitale comme étant Xavier Dupont de Ligonnès, mais seule une analyse ADN, en cours, permettra de confirmer son identité, a prévenu le procureur de Nantes, qui a appelé à la "prudence".