Ce que l'on sait de l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès en Ecosse

Activement recherché depuis 2011, l'homme est suspecté d'avoir assassiné toute sa famille à Nantes.

C'est l'épilogue d'une des affaires les plus mystérieuses de ces dernières années. Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en 2011 à Nantes et activement recherché depuis, a été arrêté vendredi 11 octobre à l'aéroport de Glasgow, en Ecosse (Royaume-Uni), ont appris franceinfo et France Télévisions de sources concordantes, confirmant une information du Parisien.

Depuis huit ans, Xavier Dupont de Ligonnès était activement recherché. A maintes reprises, des signalements sont parvenus aux enquêteurs, dont les milliers de procès verbaux rédigés n'avaient pas permis de dire s'il était mort ou vivant, s'il avait pu organiser sa fuite ou s'il s'était suicidé. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de cette arrestation.

Les enquêteurs ont reçu "une dénonciation anonyme"

Les enquêteurs français ont reçu, en début d'après-midi, vendredi, un appel de leurs homologues écossais indiquant que Xavier Dupont de Ligonnès allait monter dans un avion pour Glasgow, depuis l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Les policiers n'ont pas eu le temps de l'arrêter à Roissy et ont donc sollicité, via Europol, les services britanniques de Scotland Yard, qui ont ensuite procédé à son arrestation à sa sortie de l'avion, à Glasgow.

Selon une source proche du dossier interrogée par l'AFP, Xavier Dupont de Ligonnès voyageait sous une fausse identité avec un passeport français volé en 2014, et il aurait passé très probablement une partie de sa cavale au Royaume-Uni.

Il a été trahi par ses empreintes digitales

"XDDL" a été confondu par ses empreintes digitales, recueillies par la police britanniques. Ces empreintes vont être envoyées en France à la DCPJ (Direction centrale de la Police judiciaire). Xavier Dupont de Ligonnès n'a opposé aucune résistance.

L'identification de son ADN est également en cours, mais les premiers sont positifs, selon des sources proches de l'enquête.

Il avait changé d'aspect physique

Selon la DCPJ, Xavier Dupont de Ligonnès avait complètement changé d'apparence physique. "Il faut le voir pour le croire, il est absolument méconnaissable ! énonce un haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur auprès de Ouest-France. S’il n’y avait pas les empreintes, on ne penserait pas que c’est lui."

Xavier Dupont de Ligonnès avait été vu une dernière fois le 15 avril 2011, après une nuit passée au Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens (Var). Un témoin l'avait aussi vu s'éloigner à pieds avec un sac sur le dos.

Il avait changé d'identité

Xavier Dupont de Ligonnès a voyagé sous l'identité de G. Joao, domicilié à Limay (Yvelines). Une perquisition a été menée à cette adresse, vendredi soir.