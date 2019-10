DIRECT. Arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès : une vérification de l'ADN en cours, des enquêteurs français en route pour l'Ecosse

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #DE_LIGONNES

: Rappelons tout de même que plusieurs sources proches de l'enquête ont assuré que les empreintes digitales de l'individu interpellé hier à Glasgow correspondent à celles de Xavier Dupont de Ligonnès, qu'il n'a opposé aucune résistance lors de son interpellation. Les premiers marqueurs de son ADN seraient également positifs, selon des sources proches de l'enquête.

: Vous avez raison, @anonyme. Mais selon le riverain de la maison perquisitionnée cette nuit, interrogé par franceinfo, son voisin partageait sa vie entre l'Ecosse et la France "avec son épouse". Prudence donc, en attendant l'identification formelle de l'individu arrêté hier à Glasgow.

: Mais de ce que je comprends, c'est que le domicile perquisitionné est celui qui correspond à l'adresse du passeport de G. Joao qui a été volé en 2014. Ça ne veut pas du tout dire que c'est l'homme qui habite dans cette maison qui a été arrêté !

: L'homme arrêté hier à Glasgow possédait un passeport au nom de G. Joao, qui aurait été été dérobé en 2014. Les enquêteurs ont mené cette nuit une perquisition à l'adresse indiquée sur le document. Interrogé par franceinfo, Jacques, qui habite la maison voisine, assure qu'il y a méprise. "C'est une monumentale connerie, les Ecossais se sont plantés royalement" et n'auraient pas arrêté le bon individu, assène-t-il, affirmant connaître son voisin "depuis 30 ans".

: Rappelons tout de même que le procureur de la République de Nantes (Loire-Atlantique), Pierre Sennès, a appelé cette nuit à la "prudence" après l'interpellation en Ecosse d'un homme aux empreintes digitales correspondant à celles de Xavier Dupont de Ligonnès. "[Les enquêteurs] vont donc faire des vérifications en Ecosse auprès de la personne qui a été arrêtée à l'aéroport de Glasgow pour s'assurer que c'est bien M. Dupont de Ligonnès", a-t-il expliqué.

Coup de théâtre dans l'une des plus mystérieuses énigmes criminelles des dernières décennies : un homme aux empreintes digitales correspondant à celles de Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté hier par la police écossaise à l'aéroport de Glasgow en provenance de Paris. Voici ce que l'on sait de son interpellation.



• Où en est l'enquête ce matin ? Les enquêteurs français sont en route pour l'Ecosse afin d'identifier formellement l'homme interpellé, même si les premiers marqueurs ADN semblent confirmer son identité. Une perquisition a été menée cette nuit à Limay (Yvelines), à l'adresse mentionnée sur le passeport du voyageur, qui voyageait sous un faux nom.



• Les forces turques ont intensifié hier leurs bombardements meurtriers contre des cibles kurdes dans le nord de la Syrie, le président turc Recep Tayyip Erdogan affirmant que l'offensive se poursuivrait en dépit des avertissements américains. Cinquante-quatre combattants kurdes et 17 civils ont péri depuis le début de l'opération, selon une ONG, et 100 000 personnes ont fui leurs foyers d'après l'ONU.



• Le député LREM Thierry Solère a été mis en examen pour fraude fiscale. Il est également poursuivi pour détournement de fonds publics et trafic d’influence.