Val-de-Marne : ce que l'on sait de l'auteur de l'attaque à l'arme blanche à Villejuif

L'attaque au couteau a fait un mort et deux blessés, vendredi. L'assaillant a été abattu par les policiers.

Un homme a agressé plusieurs passants à l'arme blanche, vendredi 3 janvier, dans un parc de Villejuif (Val-de-Marne). Il a tué une personne et blessé deux autres, selon le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, Laurent Nunez. L'assaillant, qui avait pris la fuite, a ensuite été abattu par les forces de l'ordre, dans la commune voisine de L'Haÿ-les-Roses. Voici les premiers éléments connus sur le profil de cet individu.

Il avait été hospitalisé en psychiatrie

L'auteur de l'attaque a été identifié comme Nathan C., né en juin 1997 et domicilié dans le 14e arrondissement de Paris, selon le parquet de Créteil. Les enquêteurs ont pu confirmer son identité, notamment grâce à une carte bleue, retrouvée sur lui, ajoute le parquet. Sur BFMTV, les voisins du jeune homme décrivent une personne "gentille, mais agitée". La chaîne affirme qu'il n'avait pas d'emploi connu ni d'activité étudiante.

Le "profil psychiatrique" de Nathan C. a été "confirmé" par sa famille et par des établissements médicaux, a indiqué le parquet de Créteil à L'Obs. Le jeune homme avait été régulièrement hospitalisé en psychiatrie, notamment en 2019 à Sainte-Anne (Paris), confirme cette même source à France Télévisions. Il faisait l'objet d'un suivi et était sous traitement. Durant l'attaque, plusieurs témoins ont entendu l'assaillant dire qu'il était "en rupture de traitement médicamenteux".

Il se serait converti à l'islam

Les policiers ont retrouvé, près du lieu du drame, un sac lui appartenant et contenant des documents religieux "laissant penser qu'il s'était converti à l'islam". Des témoins affirment en outre avoir entendu Nathan C. crier "Allah Akbar" durant l'attaque, a précisé le parquet de Créteil. Il était toutefois "inconnu du renseignement au titre de la radicalisation", selon le ministère de l'Intérieur. Pour l'heure, le parquet national antiterroriste n'est pas saisi.

Ses motivations restent inconnues

Nathan C. s'est attaqué au hasard à plusieurs passants, dans le parc départemental des Hautes-Bruyères de Villejuif, vendredi vers 14 heures. "L'individu était connu des services de police pour des faits de droit de commun", a indiqué le ministère de l'Intérieur. Le Parisien et BFM TV affirment qu'il avait été interpellé en 2016 lors d'une manifestation, mais que la procédure avait été classée sans suite.

Selon ces deux médias, les forces de l'ordre ont mené des perquisitions chez les parents et la compagne de Nathan C., vendredi après-midi. Ces opérations n'ont "rien donné de concluant", assure Le Parisien.

L'enquête a été confiée au service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne. De nombreuses auditions, notamment celles des victimes et de plusieurs témoins, doivent avoir lieu, a indiqué la procureure de la République de Créteil. Car, dans son "périple meurtrier", "le mis en cause a tenté de s'attaquer à d'autres victimes qui ont réussi à l'éviter", a détaillé Laure Beccuau. La procureure doit donner une conférence de presse sur l'attaque au tribunal de grande instance de Créteil, samedi à 17h30.