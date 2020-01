Val-de-Marne : ce que l'on sait (et ce que l'on ne sait pas encore) de l'attaque à l'arme blanche à Villejuif

L'attaque a couteau a fait un mort et deux blessés. Quant à l'agresseur, il a été abattu par les policiers.

Il était environ 14 heures, vendredi 3 janvier, quand un individu a agressé au couteau plusieurs passants au hasard à Villejuif (Val-de-Marne), avant d'être "neutralisé" par la police. Le bilan donné en fin d'après-midi par le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, Laurent Nunez, fait état d'un mort et de deux blessés. Franceinfo fait le point.

Ce que l'on sait

Une attaque dans un parc. C'est dans le parc départemental des Hautes-Bruyères, situé dans la commune de Villejuif et à proximité de L'Haÿ-les-Roses, que l'agresseur s'en est pris à plusieurs passants. Tous les accès au site ont immédiatement été fermés. L'avenue du général de Gaulle a elle aussi été totalement bloquée par les forces de l'ordre.

Capture d'écran du parc départemental des Hautes-Bruyères situé sur la commune de Villejuif(Val-de-Marne). (GOOGLE MAPS)

Un mort et deux blessés. Lors de sa prise de parole sur place, le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, Laurent Nunez, a déclaré qu'une personne avait été tuée. Il s'agit d'un habitant de Villejuif âgé de 56 ans, qui se serait interposé entre sa femme et l'assaillant, a indiqué à franceinfo le maire de la ville, Franck Le Bohellec. Deux personnes ont également été blessées, dont la compagne de la personne décédée.

L'assaillant a été abattu. L'individu, qui avait pris la fuite, a été "neutralisé" dans la commune voisine de L'Haÿ-les-Roses par une équipe de la Brigade anti-criminalité (BAC). Il se trouvait alors "à proximité d'un centre commercial", a précisé sur BFMTV Vincent Jeanbrun, le maire de la commune. Des clients, qui étaient à l'intérieur, ont dû rester "confinés". Laurent Nunez a salué "la réactivité des effectifs de police" qui ont "permis de neutraliser l'assaillant immédiatement en empêchant la poursuite d'un parcours meurtrier".

Une enquête ouverte. Elle a été confiée au service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne. Pour l'heure, le parquet antiterroriste n'a en revanche pas été saisi.

Ce que l'on ne sait pas

Quel est le profil de l'agresseur ? L'assaillant doit encore être identifié. Son identité devrait permettre d'en savoir plus sur ses motivations. Des nombreuses auditions, notamment celles des victimes et de plusieurs témoins, doivent avoir lieu, a aussi indiqué la procureure de la République de Créteil, Laure Beccuau, qui s'est elle aussi rendue sur place. Car dans son "périple meurtrier", "le mis en cause a tenté de s'attaquer à d'autres victimes qui ont réussi à l'éviter", a détaillé Laure Beccuau.

Comment l'attaque s'est-elle déroulée ? Pour le moment, nous ne connaissons pas l'itinéraire précis emprunté par l'assaillant. Là aussi, les auditions des témoins et des victimes devraient permettre d'en savoir plus.