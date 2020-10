VIDEO. Assassinat de Samuel Paty : Robert Badinter appelle à défendre "la République" face aux "champions de la mort"

Dans un entretien à France Inter mercredi 21 octobre, l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter a appelé à défendre et à "veiller sur la République" face aux "champions de la mort", après l'assassinat du professeur Samuel Paty vendredi dernier à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

Ce qu'il faut se répéter, c'est ce trésor dont nous avons hérité, qui s'appelle la République, avec ses garanties, avec sa liberté, avec son droit à l'expression pour chacun, qui nous a été légué après des siècles de combat, il faut veiller dessus et ne pas s'agiter en demandant des lois, des lois, toujours des lois. Robert Badinter, ex-garde des Sceaux à France Inter

Robert Badinter a tenu à "saluer la mémoire" de Samuel Paty, "un homme qui, à sa manière, est un héros tranquille". "Dans le corps enseignant aujourd'hui, il y a ainsi des femmes et des hommes qui s'exposent, et qui s'exposent pour nous, pour la République, qui tiennent bon (...) Je tiens à dire que c'est un héros de la liberté, un héros anonyme, un héros comme il y en a tant. Mais qu'il soit salué, qu'on se taise, qu'on rende hommage, que l'on ne se déchire pas autour de projets de loi, la question en cet instant n'est pas là", a poursuivi l'ex-président du Conseil constitutionnel.



S'agissant de l'assaillant de 18 ans qui a assassiné le professeur, Robert Badinter, connu pour avoir obtenu l'abolition de la peine de mort en 1981, s'est interrogé : "Qui l'a élevé ? Quels sont les mauvais maîtres qu'il s'était donné ? C'est là où gît la première responsabilité. Lui est mort après un acte d'une barbarie atroce. Mais qu'est-ce qui peut conduire un adolescent vers un tel acte ? Et qu'il considère que c'est un devoir divin ? Là, vous êtes dans une forme d'aliénation complète".

La responsabilité doit être étendue à ceux qui sont, d'une certaine manière, les co-auteurs intellectuels, les complices de cet acte. Robert Badinter



Sept personnes, dont deux mineurs, doivent être présentées à un juge antiterroriste mercredi. Parmi elles figure le parent d'élève qui avait appelé sur les réseaux sociaux à la mobilisation contre Samuel Paty, après son cours sur la liberté d'expression. Mais aussi le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, qui avait accompagné ce parent d'élève dans sa mobilisation.



"Comment est-ce que ça s'allume, ça se propage, ça se répand jusqu'à la mort ? Parce que ce sont des doctrines de mort. Et c'est peut-être en cela la menace la plus vive ou le défi le plus cruel lancé à notre civilisation : ce sont des champions de la mort. Et nous, nous le refusons. Nous sommes pour la vie", a souligné Robert Badinter.