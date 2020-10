Professeur décapité à Conflans-Sainte-Honorine : que sait-on du cours qui a fait polémique chez certains parents d'élèves ?

Samuel P., assassiné à proximité du collège dans lequel il enseignait, a montré des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression.

"Il a été assassiné parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression", a réagi Emmanuel Macron. Samuel P., professeur d'histoire-géographie de 47 ans, a été décapité, vendredi 16 octobre, à proximité de son collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Le principal suspect est un jeune homme de 18 ans qui a été abattu peu de temps après par les forces de police.

Pour comprendre ce qui a pu pousser l'assaillant à un tel acte de barbarie, les enquêteurs s'intéressent notamment à la polémique née d'un cours sur la liberté d'expression pendant lequel Samuel P. aurait montré une caricature du prophète Mahomet. Franceinfo se penche sur ce que l'on sait de cet épisode.

Le 5 octobre, un cours sur la liberté d'expression

L'affaire a débuté lors d'un simple cours sur la laïcité et la liberté d’expression intervenu le 5 octobre, selon les informations de France Télévisions. Selon différentes versions, le professeur a "invité" ou demandé aux élèves musulmans de sortir de la classe avant de montrer une caricature du prophète Mahomet, nu, accroupi avec une étoile dessinée sur les fesses et l'inscription "une étoile est née", selon le témoignage d'un parent d'élève "extrêmement énervé" rapporté à l'AFP par Rodrigo Arenas, coprésident de la FCPE, la première association de parents d'élèves française.

"Apparemment, il n'a pas fait ça méchamment. Mon fils m'a dit qu'il avait fait ça pour préserver les enfants, pour ne pas les vexer. Il leur a dit : 'Je vais montrer une image. Je vous conseille de sortir pour pas être vexés, pour ne pas être choqués'", raconte sur France Inter Nordine, parent d'un élève de 13 ans qui se trouvait dans la classe de ce professeur. L'enseignant "n'a pas voulu être condescendant ou manquer de respect", insiste le père de famille.

Il l'a vraiment dit aux enfants : 'Je n'ai pas envie que vous soyez choqués.'Nordine, parent d'élèveà France Inter

"Le professeur ne faisait que son travail : la maladresse qu'il a reconnue à sa hiérarchie, c'est qu'il n'aurait pas dû demander aux élèves de sortir, mais sur le fond de son enseignement, il était au cœur de sa mission", a réagi sur franceinfo Michèle de Vaucouleurs, la députée MoDem de la 7e circonscription des Yvelines. "Il adorait son travail et respectait ses élèves. Demander à ceux qui pourraient être choqués de quitter la salle montre un respect extrême des croyances des autres collégiens. Que pouvait-il faire de plus ?" confie au Parisien Sonia, une mère de famille.

Samuel P., qui enseignait au collège du Bois d'Aulne depuis plusieurs années, avait l'habitude d'aborder la laïcité et la liberté d'expression en cours. "Apparemment, c'était un prof qui avait l'habitude de leur parler de l'islam, de caricatures et tout ça, ce n'était pas la première fois que mon fils rentrait en disant : 'Le prof nous a parlé de cela aujourd'hui'", a raconté à l'AFP un parent d'élève. "C'était toutes les années qu'il faisait cela, souligne aussi Virginie, 15 ans, qui a connu l'enseignant. C'était au programme pour l'EMC [enseignement moral et civique], c'était pour parler de la liberté par rapport à l'attentat de Charlie Hebdo, il montrait ces images, les caricatures."

Le 8 octobre, une vidéo fait monter la tension

Si le cours de Samuel P. s'était bien déroulé par le passé, il a déclenché cette année de vives réactions. De nombreux parents d'élèves sont venus voir l'enseignant pour expliquer "qu'il avait fait une erreur, mais de rien du tout", témoigne encore Nordine. Le parent d'élève ajoute qu'"il y avait beaucoup de tensions sur les réseaux sociaux". Celle-ci serait montée d'un cran à partir du 8 octobre. Ce jour-là, un autre père de famille publie sur YouTube une vidéo dans laquelle il traite le professeur de "voyou" : "Il s'est permis de leur dire : 'Les élèves musulmans lèvent la main'. Ils ont levé la main et il leur a dit : 'Vous sortez' (...) il a dit qu'il allait diffuser une photo qui allait les choquer."

Il a montré un homme tout nu en leur disant : 'C'est le prophète.'Un parent d'élèvedans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux

Une plainte a alors été déposée le même jour contre l'enseignant pour "diffusion d'images pornographiques", selon les informations obtenues par franceinfo. Sur les réseaux sociaux, sous la vidéo, de nombreuses personnes appellent à se mobiliser pour dénoncer l'attitude supposée de l'enseignant. "Ce n'est pas un professeur, ce n'est même pas un animal", peut-on notamment lire. Selon LCI, le nom de Samuel P. est même livré à la vindicte dans un commentaire publié sur YouTube (la vidéo a été retirée vendredi soir). "La pression montait pour que cet enseignant ne puisse plus enseigner", raconte sur franceinfo Michèle de Vaucouleurs.

"Il y a eu une montée de la tension au cours des jours passés, suite à un enseignant qui ne faisait que son travail, ajoute la députée MoDem. Malheureusement, les réseaux se sont enflammés peu à peu, jusqu'à conduire à des menaces de venir manifester devant le lycée. Hélas, on a été bien au-delà d'une manifestation avec ce drame absolu." L'enseignant "se savait menacé de mort sur les réseaux sociaux" à la suite de son cours, rapporte au Parisien un membre d'une association de parents d'élèves du collège.

Le 12 octobre, le professeur est entendu par la police

Les policiers ont donc instruit la plainte pour "diffusion d'images pornographiques". Entendu lundi 12 octobre par les policiers, le professeur d'histoire-géo a expliqué avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves et a démenti la présence de la fille du plaignant ce jour-là dans la classe. Il a alors déposé plainte à son tour pour "diffamation", selon les informations obtenues par franceinfo.

Il s'agit d'un "dépôt de plainte complètement inique de la part d'un parent d'élève sur ce qui s'était passé, estime Michèle de Vaucouleurs. Manifestement, sa fille n'était pas en cours à ce moment-là, c'était vraiment une interprétation par rapport à des choses qui lui avaient été rapportées."