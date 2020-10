Ce que l'on sait de l'attaque terroriste contre un professeur, décapité à Conflans-Sainte-Honorine

Emmanuel Macron est attendu sur place, accompagné de plusieurs ministres.

Les faits se sont déroulés trois semaines après l'attaque au hachoir perpétrée par un jeune Pakistanais près des ex-locaux de Charlie Hebdo, à Paris. Un enseignant a été décapité en pleine rue vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Son agresseur présumé a été tué par la police, dans la ville voisine d'Eragny (Val-d'Oise), a appris franceinfo de source policière.

Le parquet national antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'enquête, ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Emmanuel Macron est arrivé sur place dans la soirée. Le chef de l'Etat est accompagné du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, et de la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le rejoindra dans la soirée.

Que s'est-il passé ?

Il était à peu près 17 heures quand les policiers de la BAC de Conflans-Saint-Honorine découvre le corps de la victime, près du collège du Bois d'Aulne de Conflans Sainte-Honorine. Ils avaient été appelés pour un individu suspect rôdant autour d'un établissement scolaire en fin d'après-midi, selon les informations de France 3 Ile-de-France.

Cette équipe a repéré un homme armé d'un couteau dans la commune voisine de Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise), située à 4 kilomètres de Conflans-Sainte-Honorine. Quand les policiers lui ont demandé de mettre à terre son arme, ce dernier a refusé. "Agressif et menaçant", il a été abattu d'une dizaine de balles par la police.

Une témoin jointe par France 2 a raconté les instants qui ont suivi le meurtre :"Je commençais un petit peu à avoir peur, et puis on a vu deux voitures de police qui cherchaient quelque chose. Alors on leur a indiqué, on leur a fait des grands gestes. J'ai prévenu ma mère après pour qu'elle s'enferme chez elle. Et puis elle m'a rappelé, elle me dit 'j'entends des coups de feu, j'entends des coups de feu'".

Que sait-on de la victime ?

La victime, un professeur d'histoire de 47 ans, avait montré il y a une semaine pendant l'un de ses cours les caricatures de Mahomet à ses élèves, suscitant, selon les informations de franceinfo, une vive émotion au sein de l'établissement qui s'est répercutée dans la commune. Il avait fait l'objet de menaces après ce cours d'histoire.

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé qu'il recevra demain les représentants du personnel de l'établissement et les parents d'élèves, et qu'il s'adressera en vidéo "à tous les professeurs, à tous les personnels et aux familles."

Que sait-on de l'assaillant ?

Le suspect est un jeune homme de 18 ans, né à Moscou en 2002, a appris franceinfo de source proche du dossier. Avant d'être abattu par la police, il avait publié sur Twitter la photo de son acte, revendiquant ainsi son geste au nom d'Allah.

"On pense toujours que ça ne peut pas arriver dans une ville comme Eragny et comme Conflans. C'est la consternation et la colère", a réagi sur franceinfo le maire d'Eragny, où le suspect de cette attaque terroriste a été abattu. Thibault Humbert assure par ailleurs que le collège de la ville voisine de Conflans-Sainte-Honorine, devant lequel l'enseignant a été tué, "n'a pas réellement de problèmes".

A qui l'enquête a-t-elle été confiée ?

Le parquet de Pontoise s'est aussitôt dessaisi au profit du parquet national antiterroriste. Le service régional de police judiciaire de Versailles, la Sous-direction anti-terroriste (SDAT) et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) sont chargés de l'enquête.