DIRECT. Assassinat de Samuel Paty : sept personnes déférées dans la nuit pour être présentées à un juge antiterroriste

"On doit démontrer plus. Ce n'était pas possible pour nous aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. On a manqué d'intensité et on n'a pas trouvé notre rythme. Je suis surpris car on a bien préparé le match et on avait fait de belles prestations avant."



#FOOT Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, n'a pas su expliquer la défaite de son équipe lors de son premier match de Ligue des champions contre Manchester United (2-1). "On a manqué beaucoup de choses, offensivement et défensivement, tactiquement et techniquement (...) Mais ce n'est pas le moment d'être en colère ou de perdre la tête. On doit être honnête et critique avec nous-mêmes. Ce sont des débuts très durs."