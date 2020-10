Samuel Paty : l'hommage des Français

Un hommage national a été rendu mercredi 21 octobre à Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne à Paris. Pour l'occasion, un écran a été installé devant le Panthéon. De nombreux anonymes sont venus rendre hommage à un homme qu'ils ne connaissaient pas, mais dont la vocation, le dévouement et le destin tragique ne peuvent laisser insensibles. "Il essayait juste d'éveiller les consciences. On a le droit de ne pas être d'accord, c'est le propre du droit d'expression, mais on a le droit de le dire avec des mots et surtout pas avec ce genre d'actes", témoigne une femme.

Des enseignants présents en nombre

Devant le Panthéon, Robert et Marianne, un couple de retraités, n'auraient jamais imaginé qu'un enseignant puisse être décapité. "Je me demande qu'est-ce qu'on a raté, quel virage on n'a pas pris, pourquoi maintenant on ne peut pas parler de liberté d'expression sans être menacé de mort", confie Marianne. Dans la foule, des membres du corps enseignant étaient également présents. Samuel Paty était l'un des leurs. Tous se reconnaissent en lui.

