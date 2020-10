DIRECT. Assassinat de Samuel Paty : regardez l'hommage rendu à l'enseignant à la Sorbonne

#CONFLANS Le Parquet national antiterroriste a confirmé qu'avec l'excuse de minorité ils encourent la moitié de la peine soit 15 à 20 ans, a appris France Télévisions. La peine pour les majeurs peut aller de 30 ans jusqu'à perpétuité, mais pour les mineurs, lorsqu'il s'agit de terrorisme, c'est la moitié (15 à 20 ans. De plus, les mineurs ne peuvent pas également faire plus d'un an de détention provisoire, ensuite ils doivent soit être libérés, soit jugés. #SAMUEL_PATY