Attentat de Trèbes : le parquet a requis la mise en examen de la compagne de Radouane Lakdim

La justice n'a pas jugé utile d'aller jusqu'aux six jours de garde à vue possible. La compagne de Radouane Lakdim a été présentée à un juge d'instruction ce mardi 27 mars et le parquet a requis sa mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes. "Marine, c'est son prénom, nie avoir eu connaissance de la préparation des attentats, mais montre en même temps un visage assez radical", explique le journaliste Frédéric Crotta en direct du siège de la DGSI à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

Sa mise en détention provisoire requise par le parquet

La jeune femme âgée de 18 ans avait posté une sourate du Coran le jour de l'attentat et lors de son arrestation, elle a crié "Allahu Akbar". "Le parquet de Paris a également requis sa mise en détention provisoire", conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT