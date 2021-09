"Ils n'ont rien fait" : au procès des attentats du 13-Novembre, Salah Abdeslam dédouane certains de ses coaccusés

"Ils m'ont rendu des services alors qu'ils ne savaient rien du tout." Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos ayant frappé la France le 13 novembre 2015, a de nouveau intempestivement pris la parole pour dédouaner trois de ses coaccusés, au début du deuxième jour du procès à Paris de ces attentats. "Ils sont en prison et n'ont rien fait", a-t-il ajouté, avant que son micro ne soit coupé par le président de la cour d'assises spéciale, qui a ensuite suspendu l'audience.

Salah Abdeslam continue : "Si je demande de me déposer à tel endroit, ils le font sans réfléchir et ces gens là ils sont auj en prison depuis six ans, ils ont rien fait!" #proces13novembre