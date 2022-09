Familles jihadistes en Syrie : la France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme

Après des mois de combat, Albert, 67 ans, savoure sa victoire. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à réétudier les demandes de rapatriement des familles de jihadistes, mercredi 14 septembre. Albert espère que sa fille et son petit-fils, qui se trouvent toujours en Syrie, seront rapatriés rapidement. "J'espère qu'ils ne vont pas passer un hiver de plus là-bas, parce que mon petit-fils a trois ans et demi", confie-t-il.



Le gouvernement prend acte de cette condamnation

Saisie par les parents de deux jeunes Françaises détenues en Syrie, la Cour européenne des droits de l'homme, basée à Strasbourg (Bas-Rhin), a condamné la France à agir pour les rapatrier au plus vite. Le gouvernement a pris acte de cette condamnation, mais a rappelé que la France a déjà rapatrié plusieurs familles de jihadistes, début juillet. "On n'a pas attendu la décision de la Cour européenne des droits de l'homme pour avancer. Puisque, cet été, la France a procédé au rapatriement de seize femmes, qui étaient au nord-est de la Syrie, et d'une trentaine d'enfants", a indiqué Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.