Reportage Disparition de Leslie et Kevin : "On est un village tranquille, ça crée un traumatisme", témoigne le maire de Puyravault où un corps a été retrouvé

Deux corps ont été retrouvés vendredi soir et samedi matin à Virson et à Puyravault (Charente-Maritime), d'où vient l'un des suspects mis en examen pour "assassinats", plus de trois mois après la disparition du couple dans les Deux-Sèvres.

"Les identités des victimes n'ont pas été formellement établies à cette heure", indique le procureur de la République de Poitiers, même si tout porte à croire que les deux corps retrouvés vendredi 3 et samedi 4 mars en Charente-Maritime sont bien ceux de Leslie et Kevin. Le couple, âgé de 21 et 22 ans, était porté disparu depuis fin novembre dans les Deux-Sèvres, près de Niort.

Ces découvertes ont été possibles grâce aux éléments recueillis lors des auditions des trois hommes placés en garde à vue cette semaine, le troisième suspect ayant été mis en examen samedi pour "assassinats". Le premier corps, celui d'un homme, a été découvert vendredi soir au bout d'un chemin sans issue. "J'ai vu des hommes en combinaison blanche donc je me suis dis qu'il y avait quelque chose de sérieux, se souvient une voisine, qui habite à une centaine de mètres de ce lieu où les agriculteurs y déposent des déblais et des végétaux. On a peur, surtout qu'on est isolés dans cette rue, on se demande comment c'est possible ?!"

Un suspect discret qui "avait quitté la maison assez jeune"

Ce corps a été retrouvé à Puyravault où des affaires appartenant au couple avaient été trouvées, dans un conteneur de recyclage de vêtements, début décembre. C'est également la commune d'origine de Nathan Badji, 22 ans, mis en examen cette semaine pour "assassinats". "Parmi les personnes de la commune que j'ai rencontrées depuis quelques jours, très peu le connaissaient parfaitement, explique Raymond Desille, le maire de ce village de 700 habitants. Il avait quitté la maison assez jeune et revenait voir ses parents de temps en temps. Je ne l'ai pas croisé depuis des années. Ça crée un petit traumatisme quand même, on est un village tranquille où il y a une certaine qualité de vie et en matière d'incivilité, il se passe peu de choses."

"J'ai un fils qui a le même âge, donc j'imagine la situation pour les parents." Thierry Pillaud, le maire de Virson à franceinfo

La stupéfaction est la même à cinq kilomètres de là, dans la commune de Virson, où un corps féminin a été découvert samedi matin dans un bois, au hameau Les Haies, où habite le maire Thierry Pillaud

un lieu, là encore isolé. "Ce sont des jeunes qui ont été trouvés sur notre commune, c'est bouleversant. La population est surprise, un peu interloqués, surtout en sachant que ce sont des jeunes."

Les indications des trois hommes placés en garde à vue étaient suffisamment précises, les enquêteurs n'ont pas eu besoin d'avoir recours à des engins de chantier ou des chiens pour retrouver ces deux corps, qui seront autopsiés en début de semaine.