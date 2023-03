DIRECT. Disparition de Leslie et Kevin : des fouilles en cours en Charente-Maritime, un deuxième suspect mis en examen

Ce qu'il faut savoir

Des fouilles sont en cours en Charente-Maritime samedi 4 mars pour tenter de retrouver Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, disparus en novembre dernier dans les Deux-Sèvres, a appris franceinfo d'une source proche du dossier. Elles ont lieu sur la commune de Puyravault, autour de l'endroit où des affaires du couple avaient été retrouvées le 8 décembre. Suivez notre direct.

>> Vêtements retrouvés, piste de l'assassinat, mises en examen... Ce que l'on sait de l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin

Deux hommes mis en examen. Plus de trois mois après la disparition de Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, deux hommes ont été mis en examen, jeudi et vendredi. L'un d'eux, Nathan Badji, est poursuivi notamment pour "assassinats". Le second, poursuivi pour "enlèvement et séquestration", est Tom Trouillet, un ami du couple qui devait l'héberger la nuit de sa disparition, en novembre, dans le village de Prahecq (Deux-Sèvres).

Le troisième suspect doit être entendu dans la journée. Un troisième homme, toujours en garde à vue, doit être présenté à un juge, samedi, en vue de sa possible mise en examen.

Peu d'éléments matériels pour nourrir l'enquête. Peu d'éléments matériels ont été découverts par les enquêteurs jusqu'à présent. Les deux véhicules des disparus ont été retrouvés dans deux communes différentes des Deux-Sèvres. Lors d'une battue organisée par la famille de Kevin Trompat, le 5 janvier à Prahecq, sa belle-mère, Karine Prat, citée par l'AFP, avait dit à des journalistes qu'il "avait pratiquement 10 000 euros sur lui" le soir de sa disparition.

Le couple disparu depuis plus de trois mois. Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, n'ont plus donné signe de vie depuis le 26 novembre après avoir passé la soirée chez un ami à Prahecq, dans les Deux-Sèvres.