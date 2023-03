Deux corps retrouvés, autopsies à venir, mises en examen... Ce que l'on sait de l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin

Le corps d'un homme a été découvert par les gendarmes vendredi soir, et celui d'une femme samedi matin en Charente-Maritime. Les enquêteurs tentent désormais de reconstituer les faits et trouver un mobile.

Deux corps ont été retrouvés vendredi 3 et samedi 4 mars en Charente-Maritime, dans la zone où les gendarmes avaient entrepris des fouilles vendredi, dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin. Le couple âgé de 21 et 22 ans était porté disparu depuis fin novembre après avoir passé la soirée dans les Deux-Sèvres, près de Niort.

Des fouilles concentrées autour d'un village de Charente-Maritime

Une dizaine de gendarmes fouillent depuis vendredi les alentours de Puyravault, un village de 700 habitants dans le nord de la Charente-Maritime. L'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), basé à Pontoise (Val-d'Oise), a été dépêché sur place pour appuyer leurs collègues locaux.

Une première zone d'abord sur la commune autour de l'endroit où des affaires du couple avaient été retrouvées le 8 décembre, et les fouilles se sont poursuivies samedi matin dans le hameau des Haies, qui dépend de la commune voisine de Virson. Le brevet de sécurité routière de Kevin et des affaires appartenant à Leslie avaient été découvertes, quelques jours après leur disparition dans un conteneur de recyclage de vêtements. C'est là que les deux corps ont été retrouvés.

VIDÉO - Disparition de Leslie et Kevin : les fouilles se concentrent dans un bois près du hameau Les Haies sur la commune de Virson (près de Puyravault) en Charente-Maritime #leslieetkevin #CharenteMaritime pic.twitter.com/RCvl40EQI9 — France Bleu La Rochelle (@Bleu_Rochelle) March 4, 2023

Trois suspects interpellés

C'est aussi de ce village qu'est originaire Nathan Badji. Il a été placé en détention provisoire et mis en examen vendredi soir pour "assassinats", "enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour" et "modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité". Selon les informations de France Bleu La Rochelle , cet homme fait partie du cercle d'amis du couple et est originaire de Puyravault.

Un tournant décisif dans cette enquête qui a basculé mardi avec l'interpellation d’un proche du couple, Tom Trouillet. Il devait héberger Leslie et Kevin le soir de leur disparition. Il a été mis en examen jeudi pour "enlèvement et séquestration" mais pas pour assassinat. Ce qui laisse penser qu'il n'a pas eu un rôle direct dans la mort du jeune couple.

L'une de ses connaissances, un troisième homme doit lui être présenté à un juge d’instruction dans la journée de samedi.

Recherche des causes et des circonstances de la mort

Des autopsies vont être réalisées sur les deux corps pour déterminer les causes de la mort. À partir de là les enquêteurs vont tenter de reconstituer exactement le déroulé des faits. Cette soirée fin novembre où Leslie et Kevin ont passé la soirée chez un ami à Prahecq dans les Deux-Sèvres. Le couple devait ensuite rejoindre la maison d'un autre ami, Tom Trouillet, pour y passer la nuit mais ils n'ont jamais plus donné signe de vie.

Il faudra aussi déterminer le mobile de ces crimes, des meurtres prémédités selon les enquêteurs.