Disparition de Leslie et Kevin : un suspect de 22 ans mis en examen pour "assassinats"

Le parquet de Poitiers a annoncé vendredi soir le placement en détention provisoire de Nathan Badji, après deux jours de garde à vue.

Les charges retenues contre lui sont lourdes. Un homme a été mis en examen pour "assassinat" et "enlèvement et séquestration", vendredi 3 mars, dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'un jeune couple fin novembre dans les Deux-Sèvres, a annoncé le parquet de Poitiers (Vienne). Nathan Badji, âgé de 22 ans, est également poursuivi pour "modification de l'état des lieux d'un crime".

La veille, un premier suspect avait été mis en examen pour "enlèvement et séquestration". C'est cet ami qui devait héberger Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, la nuit de leur disparition. Un troisième homme, toujours en garde à vue, doit être présenté à un juge, samedi, en vue de sa possible mise en examen.

Depuis leur disparition à Prahecq, près de Niort, durant la nuit du 25 au 26 novembre, Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat n'ont plus donné aucun signe de vie. Nathan Badji est originaire de Puyravault (Charente-Maritime), un village où des affaires appartenant au couple avaient été trouvées dans un conteneur de recyclage de vêtements.