Disparition de Leslie et Kevin : des fouilles sont en cours samedi en Charente-Maritime

Des fouilles ont commencé samedi matin dans la commune de Puyravault (Charente-Maritime), pour tenter de retrouver Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, a appris franceinfo d'une source proche du dossier.

(AFP PHOTO / COURTESY OF THE FAMILY)

Des fouilles sont en cours en Charente-Maritime samedi 4 mars, dans la matinée, pour tenter de retrouver Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, disparus en novembre dernier dans les Deux-Sèvres, a appris franceinfo d'une source proche du dossier. Elles ont lieu sur la commune de Puyravault, autour de l'endroit où des affaires du couple avaient été retrouvées le 8 décembre.

Vendredi, un deuxième suspect a été placé en détention provisoire et mis en examen pour "assassinats", "enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour" et "modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité". Selon les informations de France Bleu La Rochelle, cet homme fait partie du cercle d'amis du couple et est originaire de Puyravault.

Dans cette affaire, un premier homme, ami du couple, a été mis en examen jeudi pour "enlèvement et séquestration non suivis d'une libération volontaire" et placé lui aussi en détention provisoire. Leslie Hoorelbeke, 22 ans,et Kevin Trompat, 21 ans, ont disparu le 26 novembre à Prahecq, près de Niort.