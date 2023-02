Disparition de Leslie et Kevin : qui est l'homme d'une vingtaine d'années placé en garde à vue ?

Tom T. est entendu depuis ce mardi matin après avoir été arrêté en Vendée. Selon les informations de franceinfo, son domicile a été perquisitionné. Ce jeune homme s'était confié à France Bleu Poitou lors d'une battue organisée par la famille.

Il est celui qui devait héberger le couple le soir de la disparition dans les Deux-Sèvres en novembre dernier. Un homme âgé d'une vingtaine d'années, Tom T. a été placé en garde à vue mardi 28 février par les enquêteurs de la section de recherches de Poitiers a appris franceinfo auprès du parquet de Poitiers. Il a été arrêté à L'Aiguillon-sur-Mer (Vendée). C'est un ami du jeune couple.

Selon les informations de franceinfo, le domicile où il se trouvait a été perquisitionné. Tom T. est désormais entendu en garde à vue par les enquêteurs qui cherchent depuis le début de cette affaire à reconstituer la soirée du couple ce samedi soir, il y a trois mois. Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, n'ont plus donné signe de vie depuis le 26 novembre 2022.

Il a participé à une battue organisée par la famille

Le 5 janvier dernier, Tom T. s'était confié à France Bleu Poitou lors d'une battue organisée par la famille de Kevin Trompat, à laquelle il avait participé. Il avait assuré n'avoir plus vu ses deux amis après 17h30, le jour de leur disparition. Le couple devait ensuite dormir chez lui en son absence car il assistait à plusieurs soirées et avait expliqué n'être rentré que le dimanche. Cet alibi n'a visiblement pas complètement convaincu les gendarmes.

Concrètement, selon les explications que les proches du couple ont donné aux enquêteurs, Kevin et Leslie sont passés déposer quelques affaires et leur chien chez Tom T. à Prahecq (Deux-Sèvres). Après avoir "parlé de la vie de tous les jours" avec Leslie et Kevin "[ses] potes", Tom T. les avait quittés en début de soirée le vendredi. Le jeune couple était invité à une soirée chez un voisin qu'il "ne connaissait pas spécialement". De son côté, Tom T. dit avoir rejoint une fête techno à La Crèche (Deux-Sèvres), à une quinzaine de kilomètres au nord de Prahecq, puis être allé à une autre soirée à Parthenay, plus au nord du département.

"On a tous des bonnes et des mauvaises fréquentations." Tom T., l'homme interpellé dans l'enquête sur la disparition de Kevin et Leslie sur France Bleu Poitou le 5 janvier dernier

Après avoir passé la nuit à la fête techno, Tom. T. dit n'être rentré chez lui que le dimanche, sans voir Kevin et Leslie à son domicile. Quand la reporter de France Bleu Poitou lui a demandé s'il savait si le couple était allé chez lui après leur soirée à quelques pas de son domicile, Tom T. a répondu : "Je n'en ai aucune idée, j'attends les réponses de la gendarmerie".

Les gendarmes envisageaient l'hypothèse d'une disparition volontaire avant de se diriger depuis la mi janvier vers la piste d'un acte criminel. Très vite, les deux voitures du couple sont retrouvées à plusieurs centaines de kilomètres l'une de l'autre. Quelques semaines plus tard, ce sont des affaires de la jeune femme de 22 ans et de son petit-ami de 21 ans qui sont découvertes à près de 100 km du lieu de leur disparition : le permis de conduire de Kevin et d'autres objets, cachés dans un container de recyclage de vêtements. Un puzzle compliqué à reconstituer pour les enquêteurs avec des indices répartis sur plusieurs départements.

Près de 120 personnes ont été entendues

Une enquête pour "enlèvement ou séquestration" est ouverte par le parquet de Poitiers depuis début janvier. Les investigations sont dirigées par la section de recherches de la gendarmerie de Poitiers. Dix gendarmes travaillent à plein temps sur cette affaire et près de 120 personnes ont été entendues et de très nombreuses recherches menées. Des prélèvements ont été réalisés sur plusieurs véhicules ou dans différents endroits. Les militaires ont ratissé deux zones en plus des deux battues organisées par la famille. Trois points d'eau ont par ailleurs été sondés par des plongeurs.

Un appel à témoins a aussi été lancé avec des dizaines de vérifications faites un peu partout en France au fur et à mesure des appels quasi quotidiens reçus par les gendarmes. Des témoins pensent avoir aperçu le couple jusqu'au Portugal. Des recherches tout azimut qui, pour l'instant, n'ont pas permis de retrouver la trace des deux disparus.

Pour le père de Leslie, Patrick, et sa belle-mère, Émilie, la nouvelle de cette garde à vue est "un soulagement". "On voit concrètement l'enquête de police qui avance, c'est très important pour nous", ont-ils confié à France Bleu La Rochelle.