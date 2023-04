En réponse à une question d'un sénateur, le ministre de l'Intérieur a estimé que la subvention publique accordée à l'association "mérite d'être regardée".

La menace est à peine voilée. Auditionné au Sénat sur la manifestation contre la "méga-bassine" de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a laissé entendre que les subventions accordées à la Ligue des droits de l'homme, une association très critique des moyens employés par les gendarmes contre les manifestants, pourraient être remise en cause.

"Je ne connais pas la subvention donnée par l'Etat à la Ligue des droits de l'homme. Mais ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qui ont pu être menées", a déclaré le ministre de l'Intérieur.

. @LDH_Fr : "Je ne connais pas la subvention donnée par l'Etat, mais ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qui ont pu être menées." @GDarmanin pic.twitter.com/Ij28AAUzrN — Public Sénat (@publicsenat) April 5, 2023

Gérald Darmanin répondait à une question de François Bonhomme, sénateur Les Républicains du Tarn-et-Garonne. "La Ligue des droits de l'homme est financée sur fonds publics, y compris de l'Etat. Donc si vous voulez être cohérent, monsieur le ministre, il faut cesser de financer des associations qui mettent en cause gravement l'Etat – elles dénoncent un Etat policier, une violence systémique. On finance ces associations qui n'ont rien à voir avec l'Etat de droit, quoiqu'elles en disent", a estimé l'élu.

La LDH dit défendre "la liberté de manifester"

La Ligue des droits de l'homme a rapidement réagi sur Twitter. "'Les actions qui ont pu être menées' par la LDH depuis plus de 120 ans sont la défense des droits et libertés de toutes et tous, ne vous en déplaise, en particulier la défense de la liberté de manifester mise à mal par votre politique de maintien de l'ordre", a-t-elle répondu.

Le rassemblement le 25 mars autour de la bassine contestée de Sainte-Soline, qui a attiré entre 6 000 et 30 000 personnes, a donné lieu à de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Quatre enquêtes ont été ouvertes sur les circonstances dans lesquelles quatre manifestants ont été grièvement blessés. Le pronostic vital de l'un d'entre eux est toujours engagé.