Un homme suspecté d'appartenir à la mouvance de "l'ultradroite violente" mis en examen à Paris et écroué pour "association de malfaiteurs terroriste"

Un homme de 22 ans, suspecté d'appartenir à la mouvance d'ultradroite, a été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes", et "d'acquisition, détention et cession d'armes de catégorie A, B et C, en relation avec une entreprise terroriste", a appris France Télévisions du Parquet national antiterroriste (Pnat), samedi 9 mars. L'homme, domicilié dans la Meuse, a été placé en détention provisoire.

"Sa mise en examen repose en particulier sur les indices de sa participation à des discussions sur un réseau social, et ce, alors que l’intéressé était pleinement acquis à l'idéologie de l'ultradroite violente", précise une source proche du dossier, ajoutant qu'il avait évoqué "au cours des discussions de l'entraînement au combat et des projets d'action violente en lien avec l'idéologie d’ultra-droite".

Deux autres suspects ont été arrêtés en même temps que lui, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en septembre 2023 pour des faits de terrorisme d'ultradroite, glisse la même source. Leurs gardes à vue ont été levées, sans suite judiciaire, déclare le Pnat.