"On montre une image différente !" : la police se lance sur Tik Tok pour séduire les plus jeunes

Des vidéos très courtes et des musiques tendances : après la police de Los Angeles ou la police espagnole, la police nationale française débarque jeudi 17 juin sur le réseau social Tik Tok. Fort de 800 millions d'utilisateurs à travers le monde, onze millions en France, dont 41% entre 16 et 24 ans, l’institution a saisi l’opportunité.

"On a un policier, par exemple, qui est en civil et qui saute et qui se met en tenue de policier, explique la porte-parole de la police nationale, Sonia Fibleuil. On a également des vidéos avec les différentes enseignes de la police nationale sur des chemises pour montrer un petit peu les différentes directions. C'est extrêmement diversifié."

Moderniser l'image de l'agent de police

Pas de messages moralisateurs, donc, mais un peu de prévention et surtout une image plus moderne de l'agent de police, poursuit Sandrine Vranken, la community manager de la police nationale.

"Certes, nous sommes une institution régalienne, sérieuse, etc. Mais on peut être créatif, même dans la police, parce qu'il y a quand même pas mal de policiers qui, à titre personnel, font des vidéos Tik Tok." Sandrine Vranken à franceinfo

"On n'a pas un message institutionnel à faire passer. On montre une image différente de la police !", conclut-elle. La police nationale espère dès jeudi atteindre le millier d'utilisateurs.