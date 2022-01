Piétons traînés en voiture en Seine-Saint-Denis : les deux suspects présentés à un juge d'instruction jeudi matin

Deux hommes soupçonnés d'avoir traîné des piétons sur plusieurs mètres depuis leur voiture samedi et dimanche soir à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, étaient toujours en garde à vue mercredi 12 janvier à la mi-journée et vont être présentés à un juge d'instruction jeudi matin, a indiqué le parquet de Bobigny à franceinfo. Deux personnes ont déposé plainte dans cette affaire. La vidéo des faits a été largement diffusée sur les réseaux sociaux.

L'un de ces hommes est en garde à vue depuis lundi après-midi. Il a été rapidement identifié sur la vidéo des faits par les policiers locaux qui lui ont donné rendez-vous sur un parking et l'ont interpellé. Le deuxième s'est rendu au commissariat de Noisy-le-Sec mardi matin vers 5h15 et a déclaré avoir filmé et diffusé la vidéo, précisait le parquet mardi. Les deux suspects sont connus de la justice, dont le deuxième pour des faits de violences, selon une source proche de l'enquête à franceinfo.

"Tu vas courir maintenant"

Deux plaintes ont été déposées dans cette affaire par une femme n'apparaissant pas dans la vidéo des faits et par l'une des deux victimes qui y apparaissent - l'autre n'étant pas encore identifiée. Cet homme de 67 ans a expliqué à franceinfo que, samedi soir, "il y a quatre hommes dans une voiture, il y en a un, le conducteur, qui m'a demandé une cigarette. J'ai voulu lui donner, il m'a saisi la main, il ne m'a pas lâché, je n'ai pas pu desserrer son étreinte et il m'a dit 'tu vas courir maintenant'. Il a accéléré sur 100 mètres, j'ai couru. Après il m'a lâché, je suis tombé la face contre terre". Il a déclaré souffrir de deux fractures, au pied et à l'épaule, et de plusieurs ecchymoses, et a affirmé à franceinfo que le médecin légiste lui a donné 45 jours d'ITT. Il a confié également avoir fait l'objet de pression pour retirer sa plainte.

Les enquêteurs recherchent toujours les autres passagers du véhicule.