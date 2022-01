Seine-Saint-Denis : enquête ouverte après la diffusion d'une vidéo montrant des agressions depuis un véhicule

Une enquête a été ouverte après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant des agressions depuis un véhicule, indique la préfecture de police de Paris sur Twitter lundi 10 janvier. Elle recherche les auteurs de ces "agressions gratuites". L'une des victimes a déposé plainte, a appris franceinfo auprès d'une source policière.

Cette vidéo, intitulée "fou rire de la soirée", a été tournée dimanche soir à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, selon une source policière de franceinfo. Elle montre des jeunes hommes à bord d'une voiture blanche en circulation. L'un d'eux attrape les bras d'un piéton par la fenêtre du véhicule et celui-ci se retrouve obligé de courir à côté de la voiture qui avance pour ne pas tomber, jusqu'à ce que le jeune homme ne le lâche et qu'il finisse par chuter. Puis, la scène recommence avec un autre homme, qui semble âgé. Un jeune lui dit : "Wallah tu vas courir" et la victime lui répond plusieurs fois "arrête tes conneries" en le suppliant, avant de finir par tomber aussi par terre. Pendant ces deux scènes, les passagers du véhicule rient abondamment.

La @prefpolice remercie les internautes qui ont transmis cette vidéo sur le portail de signalement #Pharos. Une enquête a immédiatement été initiée pour rechercher les auteurs de cette agression gratuite. pic.twitter.com/JGAPWvknOu — Préfecture de Police (@prefpolice) January 10, 2022

L'enquête a été ouverte après le signalement de la vidéo sur le plateforme Pharos, créée en 2009 par le gouvernement pour signaler les contenus et comportements en ligne illicites, a précisé la préfecture de police de Paris.