Piscines : des stages de prévention pour les enfants afin de lutter contre les noyades

Les stages pour adopter les bons gestes qui sauvent dans l’eau se multiplient. La noyade reste la première cause de mortalité accidentelle chez les moins de 25 ans.

Les enfants ont six ans, et, à cet âge, difficile de lâcher le bord de la piscine. Mais, progressivement, par le jeu, la maître-nageuse va leur apprendre à s’en détacher et à adopter les bons réflexes en toute situation. L’objectif est de les rendre autonomes en cas de chute et de noyade. Et le meilleur exercice, c’est de sauter. "Il faut qu’ils soient à l’aise dans l’eau. Mettre la tête sous l’eau, c’est vraiment la priorité que l’on puisse leur apprendre pour qu’ils soient habitués à pouvoir passer sur le ventre, sur le dos, et à se déplacer", indique Valérie le Henaff, maître-nageuse.

"J’ai appris à mettre la tête dans l’eau"

Dès les premières leçons, les progrès sont déjà là. "J’ai appris à mettre la tête dans l’eau et à faire de la mousse avec les pieds", confie un enfant. D’autres ont retenus les premiers gestes qui peuvent sauver. Pendant les vacances de printemps, près de 600 enfants vont participer à ces ateliers de prévention qui coûtent cinq euros et vont se dérouler sur une semaine entière.