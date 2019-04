VIDEO. Les images de l'effondrement de la flèche de Notre-Dame de Paris, ravagée par un terrible incendie

La flèche de Notre-Dame de Paris, qui date du XIXe siècle, s'est effondrée sur elle-même en raison de l'incendie qui s'est déclaré un peu avant 19 heures, lundi 15 avril au soir, dans la cathédrale parisienne. L'origine de l'incendie n'était pas connue dans l'immédiat.

Notre-Dame de Paris, qui est visitée chaque année par près de 14 millions de personnes, était en réfection, un des flancs du monument étant en particulier couvert d'échafaudages. Une partie de la toiture du bâtiment s'est également effondrée.

La maire de Paris Anne Hidalgo a déploré le "terrible incendie" qui ravageait lundi soir la cathédrale Notre-Dame de Paris, monument historique le plus visité d'Europe. La priorité est "à l'évacuation des abords" du monument et à la "sécurité de tous les riverains et des touristes", assure Emmanuel Grégoire, le 1er adjoint à la mairie de Paris. "C'est l'effroi pour tous ceux qui sont aux abords de ce bâtiment, qui est si cher au cœur de tous les Parisiens et de tous les Français." "On va éteindre l'incendie et réparer ce qui peut l'être", assure l'élu parisien.