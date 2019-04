Paris : un incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame

Il s'agirait d'un incendie accidentel lié aux travaux de la cathédrale, selon la préfecture de police.

Un incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris, lundi 15 avril, a appris France 2 de la préfecture de police de Paris. Il s'agirait d'un incendie accidentel lié aux travaux de la cathédrale. L'incendie s'est déclaré dans la partie supérieure du bâtiment, précisent les pompiers. "Toute la charpente est en train de brûler", a alerté le porte-parole de l'édifice.

Le feu s’étend à toute la toiture #NotreDamedeParis pic.twitter.com/42wcwKJ3na — Thomas Vampouille (@tomvampouille) 15 avril 2019

Le feu, dont la gravité reste encore à déterminer, a pris dans les combles de la cathédrale, monument historique le plus visité d'Europe, ont indiqué les pompiers. Selon le porte-parole de Notre-Dame, l'incendie se serait déclaré aux alentours de 18h50. Sur Twitter, le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a précisé : "Il faut rester à l'écart et évacuer la zone et laisser les secours intervenir."

Sur Twitter, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a déploré un "terrible incendie" et a précisé que les pompiers étaient en train de maîtriser les flammes.

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 avril 2019

"L'incendie poignarde l'esprit de tous. 24h de pause politique serait bienvenue", déclaré Jean-Luc Mélenchon sur Twitter.

#Macron ferait mieux de se taire ce soir. L'incendie de Notre-Dame de Paris poignarde l'esprit de tous. 24h de pause politique serait bienvenue. #NotreDame — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 15 avril 2019

"C'est si terrible d'assister à ce gigantesque incendie à Notre-Dame de Paris. Peut-être faudrait-il utiliser des bombardiers d'eau pour l'éteindre. Il faut agir vite", a tweeté le président américain Donald Trump.