DIRECT. Incendie de Notre-Dame de Paris : le feu est "maîtrisé, partiellement éteint", selon les pompiers

: Un pompier a été légèrement blessé cette nuit, annonce le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. "Nous avons eu beaucoup de chance", estime-t-il.

: "Le péril feu est écarté, il reste encore quelques questions sur la sûreté de la structure du bâtiment."



Devant la presse, Laurent Nunez fait un point sur la situation. Les autorités craignent encore que la structure du bâtiment ne s'effondre.

: Voici une première vidéo tournée à l'intérieur de la cathédrale sinistrée.



(FRANCEINFO)

: Voici à quoi ressemble la cathédrale ce matin, avec cette photo prise par notre journaliste Marc Fauvelle.

: Une dernière remise de médaille et retour à Paris. La préfecture de Mayotte indique ce matin que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, écourte son séjour dans l'île après l'incendie de la cathédrale.

: La chaîne et la radio franceinfo sont en édition spéciale ce matin pour vous donner les dernières informations sur l'incendie de Notre-Dame. Vous pouvez la regarder ici ou l'écouter là.

: @anonyme et @anonyme : Nous n'avons pas encore tous les détails sur l'étendue des dégâts. Ce que l'on peut dire ce matin, c'est qu'une bonne partie du toit est réduite en cendres. Comme vous pouvez le voir sur cette photo de l'AFP, il y a également un trou béant à la place de la flèche.







(PHILIPPE WOJAZER / AFP)

: Bonjour. Avez-vous à cette heure, plus d'informations sur l'état de l'intérieur de l'édifice ?

: Que sait-on des dégâts à l'intérieur ? La voute du plafond a-t-elle tenue ?

: Autre geste, cet exploitant forestier qui a annoncé sur franceinfo son intention d'offrir du bois pour rebâtir la charpente. "Mon groupe peut offrir du bois évidemment. On mettra tout ce qu'on peut à disposition. Et on peut aider à le trouver, en mettant nos réseaux aux services des monuments de France. Qu'ils nous appellent quand ils veulent", a indiqué Sylvain Charlois, patron du premier exploitant de chêne en France.

: Avant le lancement de la collecte nationale aujourd'hui, de premiers gestes ont été annoncés. Cette nuit, la famille Pinault a débloqué 100 millions d'euros. "Cette tragédie frappe tous les Français et bien au-delà tous ceux qui sont attachés aux valeurs spirituelles. Face à un tel drame, chacun souhaite redonner vie au plus vite à ce joyau de notre patrimoine", écrit François-Henri Pinault.

: Deux mots, une photo pleine page... Libération a choisi la sobriété pour sa une.





: De nombreux quotidiens régionaux, comme Midi Libre, La Dépêche du Midi ou La Voix du Nord, consacrent également leur une au désastre.

























: L'incendie de la cathédrale parisienne est à la une de tous les journaux ce matin. On commence avec le quotidien catholique La Croix.





: On enchaîne avec un premier point sur l'actualité, marquée par l'incendie de Notre-Dame :



• Après plusieurs heures de combat contre les flammes, le feu est "maîtrisé, partiellement éteint", ont annoncé les pompiers cette nuit, aux alentours de 3h30.







• Un terrible incendie s'est déclaré ce peu avant 18 heures dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. La piste d'un départ de feu accidentel depuis le chantier en cours sur le toit de la cathédrale "retient l'attention des enquêteurs en l'état des investigations", précise une source proche du dossier. Aucun blessé n'est à notre connaissance à déplorer.



• La Fondation du patrimoine va lancer aujourd'hui une "collecte nationale" pour la reconstruction de Notre-Dame. Emmanuel Macron a promis de "rebâtir" l'édifice, la famille Pinault va débloquer 100 millions d'euros pour la reconstruction.

: Le feu est "maîtrisé, partiellement éteint", ont annoncé les pompiers cette nuit.