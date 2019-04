Incendie de Notre-Dame de Paris : la Fondation du patrimoine lancera mardi une "collecte nationale" pour reconstruire l'édifice

La flèche et une grande partie de la toiture de la cathédrale, emblème de la capitale française, se sont effondrées dans la soirée de lundi.

La Fondation du patrimoine va lancer mardi une "collecte nationale" pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, qui est en proie aux flammes lundi 15 avril au soir, a-t-elle annoncé. "Cette collecte sera accessible le mardi 16 avril à partir de midi sur le site www.fondation-patrimoine.org", a précisé la fondation. La flèche et les deux-tiers de la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, emblème de la capitale française, se sont effondrées dans la soirée, soulevant une vague d'émotion dans le monde entier.

Émotion collective à la Fondation du patrimoine. Nous pensons aux pompiers en cours d’intervention et espérons qu’il n’y ait aucune victime. Terrible désastre ce soir. https://t.co/fCXgQXotyn — Fondation du patrimoine (@fond_patrimoine) 15 avril 2019

"Des années de travaux" vont être nécessaires pour reconstruire la cathédrale, a estimé le président de la Conférence des évêques de France (CEF), Eric de Moulins-Beaufort. "On va être partis pour des années de travaux", a déclaré sur son compte Twitter, le président récemment élu. Plus tôt, Bruno Retailleau, président des sénateurs Les Républicains, a suggéré que l'Etat lance "une grande souscription nationale" pour reconstruire Notre-Dame de Paris, dans un tweet.

"Je suis complètement consterné parce qu'on était au démarrage d'un grand programme de restauration de la cathédrale […] de l'ordre de 150 millions d'euros" a réagi sur franceinfo Michel Picaud, président de la fondation de mécénat Friends of Notre-Dame de Paris. "Victor Hugo avait sonné l'alarme sur l'état de la cathédrale et il y avait eu un programme de vingt ans de travaux de restauration au XIXe. Il va falloir faire pareil". Une enquête pour déterminer les causes de l'incendie a été ouverte par le parquet de Paris.