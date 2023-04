Incendies : les communes de Gironde en première ligne face aux flammes

30 000 hectares sont partis en fumée en Gironde durant l’été 2022. Sur le terrain, les communes sinistrées doivent souvent financer seules des travaux de protection.

Sur 1,5 km de long et 50 m de large, la mairie de Saint-Symphorien, en Gironde, construit un pare-feu. Coût total de l’opération : 25 000 euros. "L’été est là. Nous sommes déjà au mois d’avril et si on ne prend pas les dispositions pour acheter les terrains, préparer ce pare-feu, on aurait passé un été qui risque d'être très dangereux", explique Gérard Fernandez, adjoint au maire.

Les habitants inquiets

Durant l’été 2022, les feux qui avaient ravagé la région s’étaient arrêtés à seulement 900 m de Saint-Symphorien. Dans les maisons isolées de la commune où les travaux n’ont pas encore démarré, c’est l’inquiétude. "On est toujours à l’affût. Le soir en fermant les volets, on regarde s’il n’y a pas une lueur rouge quelque part", confie Georges Morvan, habitant de Saint-Symphorien. Dans les communes touchées directement par les flammes, les coûts sont bien plus élevés. Sans aide spécifique de l’État, tous les maires des petites villes sinistrées ignorent quand ils pourront reconstruire.